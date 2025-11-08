Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна. Архивное фото

Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна

© AP Photo / Mark Schiefelbein Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна

Трамп заявил о прогрессе в деле отмены затяжных дебатов в сенате

ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в деле отмены правила филибастера (затяжных дебатов), при помощи которого демократы блокируют принятие бюджета в сенате.

Американский лидер в субботу в очередной раз призвал к отмене так называемого "филибастера" - парламентской процедуры в сенате, которая позволяет меньшинству блокировать принятие законопроектов.

« "Демократы... до смерти боятся, что я продвигаюсь вместе с республиканцами по вопросу отмены филибастера", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Президент добавил, что республиканцы должны отменить правило филибастера, чтобы утвердить сотни давно желаемых политических инициатив, таких как требование обязательного предоставления удостоверения личности для голосования на выборах.

США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.