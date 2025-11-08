Трамп заявил о прогрессе в деле отмены затяжных дебатов в сенате

ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в деле отмены правила филибастера (затяжных дебатов), при помощи которого демократы блокируют принятие бюджета в сенате.
Американский лидер в субботу в очередной раз призвал к отмене так называемого "филибастера" - парламентской процедуры в сенате, которая позволяет меньшинству блокировать принятие законопроектов.
"Демократы... до смерти боятся, что я продвигаюсь вместе с республиканцами по вопросу отмены филибастера", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Президент добавил, что республиканцы должны отменить правило филибастера, чтобы утвердить сотни давно желаемых политических инициатив, таких как требование обязательного предоставления удостоверения личности для голосования на выборах.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет 5 октября предупредил, что остановка правительства США в случае продолжения может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.
