Трамп планирует больше путешествовать по США в 2026 году, пишет Bloomberg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп собирается больше путешествовать в рамках кампании перед промежуточными выборами в конгресс в 2026 году, так как опасается повторения ситуации, сложившейся во время его первого президентского срока, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к американскому лидеру и Белому дому.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс 24 августа заявил, что американские власти сосредоточены не на следующих выборах президента в 2028 году, а на предстоящих промежуточных выборах в конгресс в 2026 году.
"Также ожидается, что он (Трамп - ред.) увеличит количество своих поездок в 2026 году в рамках кампании перед промежуточными выборами... Он отчаянно хочет избежать повторения (ситуации, сложившейся после - ред.) промежуточных выборов своего первого срока, когда демократы заполучили контроль над палатой представителей, законодательная повестка Трампа застопорилась, и ему дважды (пытались - ред.) объявить импичмент", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники.
Трамп и сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм* (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) проведут в ноябре третий ежегодный турнир, который станет первым очным мероприятием главы Белого дома в рамках избирательного цикла 2026 года. По данным издания Politico, турнир станет первым личным участием Трампа в избирательных мероприятиях промежуточного цикла. Белый дом не прокомментировал планы президента, однако ранее источники из окружения сообщали, что американский лидер намерен лично поддерживать республиканцев, чтобы сохранить контроль над обеими палатами конгресса.
* Внесен в список террористов и экстремистов
