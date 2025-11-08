Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал сенаторов отдать американцам деньги, которые шли на Obamacare - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:04 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/tramp-2053693151.html
Трамп призвал сенаторов отдать американцам деньги, которые шли на Obamacare
Трамп призвал сенаторов отдать американцам деньги, которые шли на Obamacare - РИА Новости, 08.11.2025
Трамп призвал сенаторов отдать американцам деньги, которые шли на Obamacare
Президент США Дональд Трамп на фоне шатдауна в Соединенных Штатах предложил сенаторам от Республиканской партии направить средства, предназначенные для... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T18:04:00+03:00
2025-11-08T18:04:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048959730_0:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_04be0db7cfe52c95e4d6370174a66797.jpg
https://ria.ru/20251106/tramp-2053096532.html
https://ria.ru/20251105/demokraty-2053039608.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048801452_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_5699d162ccec27b7b52e16269374e6f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп призвал сенаторов отдать американцам деньги, которые шли на Obamacare

Трамп предложил отдать американцам деньги, которые раньше шли на здравоохранение

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне шатдауна в Соединенных Штатах предложил сенаторам от Республиканской партии направить средства, предназначенные для финансирования программы здравоохранения Obamacare, напрямую американским гражданам, чтобы те могли оплачивать медицинские услуги самостоятельно.
В четверг американский лидер на фоне разногласий с демократами по расходам на здравоохранение обещал заключить сделку сразу после прекращения шатдауна. В тот же день издание Politico сообщило, что республиканцы готовы порвать отношения с Трампом в случае, если президент не позволит вести переговоры, которые требуют демократы, по продлению субсидий в рамках Obamacare.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Трамп обещал заключить сделку по здравоохранению после шатдауна
6 ноября, 03:20
«
"Я рекомендую республиканцам в сенате направить сотни миллиардов долларов, которые сейчас отправляются жадным страховым компаниям на поддержание провальной системы здравоохранения Obamacare, напрямую людям, чтобы они сами могли заплатить за здравоохранение, которое будет гораздо лучше (чем Obamacare - ред.), сохранив при этом деньги", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Американский лидер также в очередной раз призвал к отмене так называемого "филибастера" - парламентской процедуры в сенате, которая позволяет меньшинству блокировать принятие законопроектов.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет 5 октября предупредил, что остановка правительства США в случае продолжения может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Демократы призвали Трампа провести встречу для прекращения шатдауна
5 ноября, 18:40
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала