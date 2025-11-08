Трамп призвал сенаторов отдать американцам деньги, которые шли на Obamacare

ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне шатдауна в Соединенных Штатах предложил сенаторам от Республиканской партии направить средства, предназначенные для финансирования программы здравоохранения Obamacare, напрямую американским гражданам, чтобы те могли оплачивать медицинские услуги самостоятельно.
В четверг американский лидер на фоне разногласий с демократами по расходам на здравоохранение обещал заключить сделку сразу после прекращения шатдауна. В тот же день издание Politico сообщило, что республиканцы готовы порвать отношения с Трампом в случае, если президент не позволит вести переговоры, которые требуют демократы, по продлению субсидий в рамках Obamacare.
«
"Я рекомендую республиканцам в сенате направить сотни миллиардов долларов, которые сейчас отправляются жадным страховым компаниям на поддержание провальной системы здравоохранения Obamacare, напрямую людям, чтобы они сами могли заплатить за здравоохранение, которое будет гораздо лучше (чем Obamacare - ред.), сохранив при этом деньги", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Американский лидер также в очередной раз призвал к отмене так называемого "филибастера" - парламентской процедуры в сенате, которая позволяет меньшинству блокировать принятие законопроектов.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет 5 октября предупредил, что остановка правительства США в случае продолжения может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.