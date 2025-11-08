https://ria.ru/20251108/tramp-2053690275.html
Лавров прокомментировал слова Трампа о ядерных испытаниях
Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря о ядерных испытаниях указал, что неясно, шла ли речь об
2025-11-08T17:41:00+03:00
2025-11-08T17:41:00+03:00
2025-11-08T17:41:00+03:00
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря о ядерных испытаниях указал, что неясно, шла ли речь об испытаниях носителей ядерного оружия.
"Неясно, шла ли речь об испытаниях носителей ядерного оружия, о проведении так называемых подкритических испытаний", - сказал министр журналистам.
Подкритические испытания - испытания, при которых не происходит ядерная реакция. Они осуществляются всеми ядерными государствами для поддержания безопасности и боеспособности ядерных арсеналов, не противоречат добровольно взятым на себя обязательствам таких государств и не нарушают Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
"Или же Трамп
действительно говорил о намерении Вашингтона
возобновить натурные ядерные испытания", - продолжил он.