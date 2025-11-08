Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал слова Трампа о ядерных испытаниях - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/tramp-2053690275.html
Лавров прокомментировал слова Трампа о ядерных испытаниях
Лавров прокомментировал слова Трампа о ядерных испытаниях - РИА Новости, 08.11.2025
Лавров прокомментировал слова Трампа о ядерных испытаниях
Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря о ядерных испытаниях указал, что неясно, шла ли речь об РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T17:41:00+03:00
2025-11-08T17:41:00+03:00
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
сергей лавров
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99040/73/990407351_0:151:2340:1467_1920x0_80_0_0_f08aa319b41e462874710455c29ec1b5.jpg
https://ria.ru/20251108/lavrov-2053690012.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99040/73/990407351_92:0:2248:1617_1920x0_80_0_0_9c586aa70205d6d4421433fa9f73e36f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, сергей лавров, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Сергей Лавров, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
Лавров прокомментировал слова Трампа о ядерных испытаниях

Лавров: из слов Трампа не ясно, о каких именно ядерных испытаниях шла речь

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПресс-конференция главы МИД России С.Лаврова
Пресс-конференция главы МИД России С.Лаврова - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Пресс-конференция главы МИД России С.Лаврова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря о ядерных испытаниях указал, что неясно, шла ли речь об испытаниях носителей ядерного оружия.
"Неясно, шла ли речь об испытаниях носителей ядерного оружия, о проведении так называемых подкритических испытаний", - сказал министр журналистам.
Подкритические испытания - испытания, при которых не происходит ядерная реакция. Они осуществляются всеми ядерными государствами для поддержания безопасности и боеспособности ядерных арсеналов, не противоречат добровольно взятым на себя обязательствам таких государств и не нарушают Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
"Или же Трамп действительно говорил о намерении Вашингтона возобновить натурные ядерные испытания", - продолжил он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В США нет единого понимания по вопросу ядерных испытаний, заявил Лавров
Вчера, 17:40
 
В миреРоссияСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампСергей Лавровмежконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала