Лавров прокомментировал слова Трампа о ядерных испытаниях

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря о ядерных испытаниях указал, что неясно, шла ли речь об испытаниях носителей ядерного оружия.

"Неясно, шла ли речь об испытаниях носителей ядерного оружия, о проведении так называемых подкритических испытаний", - сказал министр журналистам.

Подкритические испытания - испытания, при которых не происходит ядерная реакция. Они осуществляются всеми ядерными государствами для поддержания безопасности и боеспособности ядерных арсеналов, не противоречат добровольно взятым на себя обязательствам таких государств и не нарушают Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.