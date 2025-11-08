Трамп обвинил мясокомбинаты в росте цен на говядину в США

ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил начать расследование против мясокомбинатов, обвинив их в увеличении цен на говядину в стране.

"Я попросил министерство юстиции немедленно начать расследование в отношении мясокомбинатов, которые взвинчивают цены на говядину", - заявил Трамп в своей социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, участники рынка, большая часть которых, по его данным, принадлежат иностранному бизнесу, вступили в незаконный ценовой сговор и занимаются манипулированием ценами.