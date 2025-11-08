https://ria.ru/20251108/tatarstan-2053610585.html
В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Татарстане, сообщает МЧС России. РИА Новости, 08.11.2025
