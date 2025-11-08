Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде 11 россиян пострадали в ДТП - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 08.11.2025 (обновлено: 15:43 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/tailand-2053649541.html
В Таиланде 11 россиян пострадали в ДТП
В Таиланде 11 россиян пострадали в ДТП - РИА Новости, 08.11.2025
В Таиланде 11 россиян пострадали в ДТП
Одиннадцать россиян пострадали в ДТП с микроавтобусом в провинции Канчанабури в Таиланде, получившие травмы туристы доставлены в больницу, сообщает в субботу в... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T13:47:00+03:00
2025-11-08T15:43:00+03:00
таиланд
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053665115_20:0:777:426_1920x0_80_0_0_a8324bf9bcd7c914df59713616a75c62.jpg
https://ria.ru/20251108/tailand-2053661421.html
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053665115_114:0:682:426_1920x0_80_0_0_93c13021399c99742a84329cb8eec952.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таиланд, в мире
Таиланд, В мире
В Таиланде 11 россиян пострадали в ДТП

Одиннадцать россиян пострадали в ДТП с микроавтобусом в Таиланде

© Фото : соцсетиДТП с микроавтобусом в провинции Канчанабури в Таиланде
ДТП с микроавтобусом в провинции Канчанабури в Таиланде - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Фото : соцсети
ДТП с микроавтобусом в провинции Канчанабури в Таиланде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 8 ноя — РИА Новости. Одиннадцать россиян пострадали в ДТП с микроавтобусом в провинции Канчанабури в Таиланде, получившие травмы туристы доставлены в больницу, сообщает в субботу в социальных сетях отдел туристической полиции по провинции Канчанабури.
"Микроавтобус, перевозивший туристов, перевернулся на территории отеля в районе Сай Йок. Одиннадцать российских туристов пострадали. Те, кто получили травмы и нуждаются в медицинском вмешательстве, были доставлены в больницу Phaholyothin Pholpayuhasena. Туристическая полиция Канчанабури предоставила услуги переводчиков врачам и пострадавшим", — говорится в сообщении.
Отдел тайской туристической полиции Канчанабури также размещает фотографии, в том числе из больницы.
Судя по фотографиям, перевернувшийся микроавтобус был открытым, без бортов и дверей, транспортным средством для перевозки гостей по территории отеля.
Бангкок - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Врачи рассказали о состоянии белоруски, пострадавшей в ДТП в Таиланде
Вчера, 14:56
 
ТаиландВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала