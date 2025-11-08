https://ria.ru/20251108/tailand-2053649541.html
В Таиланде 11 россиян пострадали в ДТП
В Таиланде 11 россиян пострадали в ДТП - РИА Новости, 08.11.2025
В Таиланде 11 россиян пострадали в ДТП
Одиннадцать россиян пострадали в ДТП с микроавтобусом в провинции Канчанабури в Таиланде, получившие травмы туристы доставлены в больницу, сообщает в субботу в...
2025-11-08T13:47:00+03:00
2025-11-08T13:47:00+03:00
2025-11-08T15:43:00+03:00
таиланд
в мире
таиланд
таиланд, в мире
В Таиланде 11 россиян пострадали в ДТП
Одиннадцать россиян пострадали в ДТП с микроавтобусом в Таиланде
БАНГКОК, 8 ноя — РИА Новости. Одиннадцать россиян пострадали в ДТП с микроавтобусом в провинции Канчанабури в Таиланде, получившие травмы туристы доставлены в больницу, сообщает в субботу в социальных сетях отдел туристической полиции по провинции Канчанабури.
"Микроавтобус, перевозивший туристов, перевернулся на территории отеля в районе Сай Йок. Одиннадцать российских туристов пострадали. Те, кто получили травмы и нуждаются в медицинском вмешательстве, были доставлены в больницу Phaholyothin Pholpayuhasena. Туристическая полиция Канчанабури предоставила услуги переводчиков врачам и пострадавшим", — говорится в сообщении.
Отдел тайской
туристической полиции Канчанабури также размещает фотографии, в том числе из больницы.
Судя по фотографиям, перевернувшийся микроавтобус был открытым, без бортов и дверей, транспортным средством для перевозки гостей по территории отеля.