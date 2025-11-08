В Таиланде 11 россиян пострадали в ДТП

ДТП с микроавтобусом в провинции Канчанабури в Таиланде

БАНГКОК, 8 ноя — РИА Новости. Одиннадцать россиян пострадали в ДТП с микроавтобусом в провинции Канчанабури в Таиланде, получившие травмы туристы доставлены в больницу, сообщает в субботу в социальных сетях отдел туристической полиции по провинции Канчанабури.

"Микроавтобус, перевозивший туристов, перевернулся на территории отеля в районе Сай Йок. Одиннадцать российских туристов пострадали. Те, кто получили травмы и нуждаются в медицинском вмешательстве, были доставлены в больницу Phaholyothin Pholpayuhasena. Туристическая полиция Канчанабури предоставила услуги переводчиков врачам и пострадавшим", — говорится в сообщении.

Отдел тайской туристической полиции Канчанабури также размещает фотографии, в том числе из больницы.