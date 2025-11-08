Рейтинг@Mail.ru
В Магадане рассказали о возвращении детей погибшей в Таиланде женщины
08:35 08.11.2025
В Магадане рассказали о возвращении детей погибшей в Таиланде женщины
Власти Магадана помогают вернуть двух детей бывшей жительницы города, погибшей в Таиланде, написал в своем Telegram-канале заместитель председателя... РИА Новости, 08.11.2025
происшествия
2025
В Магадане рассказали о возвращении детей погибшей в Таиланде женщины

Вид на город Магадан
Вид на город Магадан. Архивное фото
МАГАДАН, 8 ноя - РИА Новости. Власти Магадана помогают вернуть двух детей бывшей жительницы города, погибшей в Таиланде, написал в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства региона Юрий Гришан.
"В социальных сетях появилась информация о смерти бывшей магаданки в Таиланде и судьбе двоих детей, которые сейчас остались без отца и матери в чужой стране. Сообщаю, что данный вопрос находится на контроле у органов опеки мэрии города Магадана и уполномоченного по правам ребенка в Магаданской области Дениса Павлика. Предпринимаются все меры по безопасному возвращению детей в Россию и дальнейшей их адаптации, включая и поступление на обучение в образовательные организации города", - написал Гришан.
