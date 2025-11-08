https://ria.ru/20251108/tailand-2053603928.html
В Магадане рассказали о возвращении детей погибшей в Таиланде женщины
В Магадане рассказали о возвращении детей погибшей в Таиланде женщины - РИА Новости, 08.11.2025
В Магадане рассказали о возвращении детей погибшей в Таиланде женщины
Власти Магадана помогают вернуть двух детей бывшей жительницы города, погибшей в Таиланде, написал в своем Telegram-канале заместитель председателя... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T08:35:00+03:00
2025-11-08T08:35:00+03:00
2025-11-08T08:44:00+03:00
магадан
таиланд
магаданская область
юрий гришан
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151048/83/1510488336_0:159:2277:1440_1920x0_80_0_0_efca32ec16c035c429f7e1fddeb88fda.jpg
https://ria.ru/20250604/tailand-2020810263.html
магадан
таиланд
магаданская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151048/83/1510488336_73:0:2206:1600_1920x0_80_0_0_3dc0e3851e5ae2a1dad4605a97a56e8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магадан, таиланд, магаданская область, юрий гришан, происшествия
Магадан, Таиланд, Магаданская область, Юрий Гришан, Происшествия
В Магадане рассказали о возвращении детей погибшей в Таиланде женщины
Власти Магадана помогают вернуть на родину детей погибшей в Таиланде женщины