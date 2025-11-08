Рейтинг@Mail.ru
Путин назначил генерала Санчика заместителем министра обороны - РИА Новости, 08.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:27 08.11.2025 (обновлено: 15:28 08.11.2025)
Путин назначил генерала Санчика заместителем министра обороны
Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Александра Санчика заместителем министра обороны РФ, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 08.11.2025
Путин назначил генерала Санчика заместителем министра обороны

© Фото : сайт Правительства Амурской областиАлександр Санчик
© Фото : сайт Правительства Амурской области
Александр Санчик. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Александра Санчика заместителем министра обороны РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить генерал-полковника Санчика Александра Семеновича заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте документа.
Как сообщили в Минобороны, Санчик имеет значительный боевой опыт. В ходе специальной военной операции он командовал группировками "Восток" и "Южная", глубоко и непосредственно владеет всеми аспектами и потребностями материально-технического обеспечения действий войск.
