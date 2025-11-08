https://ria.ru/20251108/svo-2053666370.html
Путин назначил генерала Санчика заместителем министра обороны
Путин назначил генерала Санчика заместителем министра обороны - РИА Новости, 08.11.2025
Путин назначил генерала Санчика заместителем министра обороны
Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Александра Санчика заместителем министра обороны РФ, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T15:27:00+03:00
2025-11-08T15:27:00+03:00
2025-11-08T15:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
политика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946177784_0:7:1135:645_1920x0_80_0_0_ac26b4c177a5dcc2f07a77e1ef4ff6bd.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946177784_64:0:1071:755_1920x0_80_0_0_7b2bb5c8d91327ee481bfc79238a93e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин назначил генерала Санчика заместителем министра обороны
Путин назначил генерал-полковника Санчика замминистра обороны
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Александра Санчика заместителем министра обороны РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить генерал-полковника Санчика Александра Семеновича заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте документа.
Как сообщили в Минобороны, Санчик имеет значительный боевой опыт. В ходе специальной военной операции он командовал группировками "Восток" и "Южная", глубоко и непосредственно владеет всеми аспектами и потребностями материально-технического обеспечения действий войск.