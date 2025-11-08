Путин назначил генерала Санчика заместителем министра обороны

"Назначить генерал-полковника Санчика Александра Семеновича заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте документа.

Как сообщили в Минобороны, Санчик имеет значительный боевой опыт. В ходе специальной военной операции он командовал группировками "Восток" и "Южная", глубоко и непосредственно владеет всеми аспектами и потребностями материально-технического обеспечения действий войск.