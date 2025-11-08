https://ria.ru/20251108/svo-2053651725.html
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ под Константиновкой
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 08.11.2025
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ под Константиновкой
Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили боевую машину пехоты и бронеавтомобиль Humvee ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T14:06:00+03:00
2025-11-08T14:06:00+03:00
2025-11-08T14:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028628312_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16bbabfa5379f710ac18e4b9af7bd4ee.jpg
https://ria.ru/20251108/rossiya-2053651603.html
константиновка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028628312_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69502e60d5cd0c09a2382d8d51e67d56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ под Константиновкой
Российские дроны уничтожили БМП и бронеавтомобиль ВСУ в районе Константиновки