ВС России уничтожили бронемашину ВСУ под Константиновкой
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 08.11.2025
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ под Константиновкой
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ под Константиновкой

Российские дроны уничтожили БМП и бронеавтомобиль ВСУ в районе Константиновки

© РИА Новости / Мария Марикян Операторы расчета FPV-дронов
Операторы расчета FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Операторы расчета FPV-дронов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 ноя — РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили боевую машину пехоты и бронеавтомобиль Humvee ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В ходе ведения разведки ближнего тыла противника операторы ударных беспилотных летательных аппаратов выявили замаскированную в капонире боевую машину пехоты ВСУ. Точным попаданием техника была уничтожена. При дальнейшем наблюдении операторы взяли под контроль один из прифронтовых транспортных путей противника. Дождавшись движения на участке, ударные дроны нанесли сокрушительный удар по бронеавтомобилю Humvee", — говорится в сообщении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
ВС России продолжают освобождение Днепропетровской и Запорожской областей
Вчера, 14:05
 
