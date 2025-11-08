https://ria.ru/20251108/svo-2053635439.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Днепра" - РИА Новости, 08.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Днепра"
Силы российской группировки войск "Днепр" за минувшие сутки уничтожили до 70 боевиков ВСУ, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T12:26:00+03:00
2025-11-08T12:26:00+03:00
2025-11-08T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045638308_0:95:2986:1774_1920x0_80_0_0_62715c11935319b267005e4447276660.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045638308_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c39162cbaadeb4485cd7b0b088cb76f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Днепра"
МО: ВСУ за сутки потеряли до 70 боевиков в зоне действия войск "Днепр"