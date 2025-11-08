Рейтинг@Mail.ru
ГП: экс-мэр Владивостока незаконно владел 150 муниципальными зданиями - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/sud-2053684992.html
ГП: экс-мэр Владивостока незаконно владел 150 муниципальными зданиями
ГП: экс-мэр Владивостока незаконно владел 150 муниципальными зданиями - РИА Новости, 08.11.2025
ГП: экс-мэр Владивостока незаконно владел 150 муниципальными зданиями
Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев, с которого суд в июле взыскал 590 миллионов рублей и обратил в федеральную собственность 821 объект недвижимости, в... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T17:06:00+03:00
2025-11-08T17:06:00+03:00
происшествия
владивосток
приморский край
россия
генеральная прокуратура рф
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15154/92/151549247_0:26:341:218_1920x0_80_0_0_6c78a46cc88c77f650df75d217fe5048.jpg
https://ria.ru/20250526/imja-2019038522.html
владивосток
приморский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15154/92/151549247_0:0:341:257_1920x0_80_0_0_27cd063223bab067a43d5b872c47b155.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, приморский край, россия, генеральная прокуратура рф, госдума рф
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ
ГП: экс-мэр Владивостока незаконно владел 150 муниципальными зданиями

ГП: Владимир Николаев в 2000-х незаконно завладел 150 муниципальными зданиями

© РИА Новости / Сергей ПятаковЭкс-Мэр Владивостока Владимир Николаев
Экс-Мэр Владивостока Владимир Николаев - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Экс-Мэр Владивостока Владимир Николаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя – РИА Новости. Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев, с которого суд в июле взыскал 590 миллионов рублей и обратил в федеральную собственность 821 объект недвижимости, в период работы краевым депутатом и главой города незаконно изъял из муниципальной собственности и обратил в свою пользу свыше 150 объектов недвижимости, в том числе кинотеатры и здания поликлиник, следует из материалов суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В июле суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к Николаеву, его сестре - депутату Госдумы Виктории Николаевой, его матери Раисе Николаевой и ряду компаний во Владивостоке об изъятии в казну государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Суд обратил в федеральную собственность 821 объект недвижимости: имущественный комплекс санатория "Амурский залив", офисные помещения, участки, нежилые помещения и прочее. Также с ответчиков взыскано свыше 590 миллионов рублей.
"По утверждению истца, вопреки публичным интересам, в 2002-2007 годах ответчик Николаев В.В. в результате совершения акта коррупции завладел созданным в 1958 году на берегу Амурского залива лучшим в Приморье санаторно-курортным комплексом "Амурский залив" с его территорией площадью 12,5 гектаров. В целях сокрытия своего участия оформил его на специально созданные аффилированные организации (ООО "Залив надежды", ООО "Астирис"). Наряду с этим, как указывает прокурор, Николаев В.В. изъял из муниципальной собственности и обратил в свою пользу свыше 150 высоколиквидных объектов недвижимости, расположенных в Приморском крае, в том числе социального назначения (административные строения и здания, являющиеся памятниками архитектуры, кинотеатры, поликлиники)", - говорится материалах суда.
По данным истца, ряд из них Николаев продал третьим лицам, в оставшихся разместил гостиницы, центры досуга и отдыха, часть площадей сдал в аренду, а доход направил на покупку новых ликвидных активов, дорогостоящей недвижимости и предметов роскоши, капитализацию собственного бизнеса.
"Суд соглашается с позицией истца о том, что в период осуществления депутатских полномочий и замещения должности главы администрации города Владивостока Николаевым В.В. на системной основе допускались нарушения антикоррупционных запретов и ограничений, связанные с незаконным участием в предпринимательской деятельности, скрытом владении и управлении активам (ряда компаний – ред.). Для этого Николаевым В.В. при участии связанных с ним лиц совершены сделки по выводу государственного имущества из муниципальной собственности, последующему переоформлению его на специально созданные или подысканные для удержания и управления активами подконтрольные организации, доверенных лиц", - отмечается в документах суда.
Также суд указывает, что пришел к выводу о владении и управлении Николаевым санаторно-курортным комплексом "Амурский залив", элитными апарт-отелями "Магнум Г. П.", "Достоевский", досуговыми предприятиями и центрами – кинотеатр "Нептун", яхт-клуб "Северный мол Спортивной гавани" и другими коммерческими организациями в период нахождения во власти, "использовании им подконтрольных ответчиков для незаконного обогащения себя и близких лиц, вывода средств на зарубежные счета, владении иностранными финансовыми инструментами и укрытии информации от контролирующих органов".
Суд 31 октября по новому иску Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства имущество Николаева, его матери и других лиц, полученное в нарушение антикоррупционного законодательства, общей стоимостью свыше 1 миллиарда рублей.
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Большинство фирм экс-мэра Владивостока учреждены его матерью
26 мая, 06:25
 
ПроисшествияВладивостокПриморский крайРоссияГенеральная прокуратура РФГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала