https://ria.ru/20251108/ssha-2053727907.html
Пресс-секретарь Белого дома назвала Би-би-си фейковым СМИ
Пресс-секретарь Белого дома назвала Би-би-си фейковым СМИ - РИА Новости, 08.11.2025
Пресс-секретарь Белого дома назвала Би-би-си фейковым СМИ
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала британскую вещательную телерадиокорпорацию Би-би-си фейковым СМИ после сообщений о том, что Би-би-си исказила РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T23:47:00+03:00
2025-11-08T23:47:00+03:00
2025-11-08T23:52:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
би-би-си
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006121097_128:36:3072:1692_1920x0_80_0_0_7d3ae5b23874cc8f7ad852b073b93c27.jpg
https://ria.ru/20251107/ssha-2053568198.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006121097_139:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_e6a206a7b78ffc9832c1702b2454183f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, би-би-си
В мире, США, Дональд Трамп, Би-би-си
Пресс-секретарь Белого дома назвала Би-би-си фейковым СМИ
Пресс-секретарь Трампа Левитт: Би-би-си является фейковым СМИ, они искажают речи
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала британскую вещательную телерадиокорпорацию Би-би-си фейковым СМИ после сообщений о том, что Би-би-си исказила суть речи президента США Дональда Трампа перед штурмом Капитолия в январе 2021 года.
Ранее газета Telegraph сообщала, что Би-би-си сфальсифицировала речь президента США Дональда Трампа
, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, что Трамп поощрял беспорядки в Капитолии.
"Этот намеренно нечестный, избирательно отредактированный ролик Би-би-си
является дополнительным доказательством того, что они полностью, на 100% фейковое СМИ", - заявила Левитт в интервью газете Telegraph.
Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Би-би-си распространяет ложь о деятельности Трампа.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, первый президентский срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года. Сразу после своей второй инаугурации в 2025 году Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысяч человек, осужденных за штурм Капитолия. Многим из тех, кто привлекался по делу, суды запрещали посещать Вашингтон или выезжать из штата даже после освобождения, Трамп обещал позвать их в Белый дом.