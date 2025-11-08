Рейтинг@Mail.ru
Пресс-секретарь Белого дома назвала Би-би-си фейковым СМИ
23:47 08.11.2025
Пресс-секретарь Белого дома назвала Би-би-си фейковым СМИ
Пресс-секретарь Белого дома назвала Би-би-си фейковым СМИ
2025
Пресс-секретарь Белого дома назвала Би-би-си фейковым СМИ

© AP Photo / Mark SchiefelbeinКаролин Левитт
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Каролин Левитт. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала британскую вещательную телерадиокорпорацию Би-би-си фейковым СМИ после сообщений о том, что Би-би-си исказила суть речи президента США Дональда Трампа перед штурмом Капитолия в январе 2021 года.
Ранее газета Telegraph сообщала, что Би-би-си сфальсифицировала речь президента США Дональда Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, что Трамп поощрял беспорядки в Капитолии.
"Этот намеренно нечестный, избирательно отредактированный ролик Би-би-си является дополнительным доказательством того, что они полностью, на 100% фейковое СМИ", - заявила Левитт в интервью газете Telegraph.
Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Би-би-си распространяет ложь о деятельности Трампа.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, первый президентский срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года. Сразу после своей второй инаугурации в 2025 году Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысяч человек, осужденных за штурм Капитолия. Многим из тех, кто привлекался по делу, суды запрещали посещать Вашингтон или выезжать из штата даже после освобождения, Трамп обещал позвать их в Белый дом.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Орбан на встрече с Трампом захотел "забрать" Левитт в Венгрию
7 ноября, 22:11
7 ноября, 22:11
 
В миреСШАДональд ТрампБи-би-си
 
 
