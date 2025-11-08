Рейтинг@Mail.ru
Дом, в котором Трамп провел детство, выставили на продажу - РИА Новости, 08.11.2025
23:00 08.11.2025
Дом, в котором Трамп провел детство, выставили на продажу
Дом, в котором Трамп провел детство, выставили на продажу
Дом, в котором Трамп провел детство, выставили на продажу
Дом, в котором президент США Дональд Трамп провел свое раннее детство, выставлен на продажу за 2,3 миллиона долларов, сообщает газета Wall Street Journal. РИА Новости, 08.11.2025
в мире, сша, нью-йорк (город), манхэттен, дональд трамп, airbnb, оон
В мире, США, Нью-Йорк (город), Манхэттен, Дональд Трамп, Airbnb, ООН
Дом, в котором Трамп провел детство, выставили на продажу

WSJ: дом детства Трампа выставили на продажу за $2,3 млн

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Дом, в котором президент США Дональд Трамп провел свое раннее детство, выставлен на продажу за 2,3 миллиона долларов, сообщает газета Wall Street Journal.
По информации издания, Трамп провел свои первые году жизни в районе Jamaica Estates в Нью-Йорка, недалеко от Манхэттена, в доме в тюдоровском стиле, построенном его отцом Фредом Трампом. Когда будущему президенту было четыре года, его семья переехала в более крупный дом неподалёку. С тех пор дом неоднократно менял владельцев, последним из которых стал девелопер Томми Лин, который потратил восемь месяцев на капитальный ремонт дома и теперь выставляет его на продажу за 2,3 миллиона долларов.
Одним из предыдущих владельцев был инвестор Майкл Дэвис, который купил его за 1,39 миллиона долларов всего за несколько часов до объявления результатов президентских выборов 2016 года. В январе 2017 года он продал дом покупателю из Китая за 2,14 миллиона. Позднее, заметив, что новый владелец выставил дом в аренду, Дэвис договорился о долгосрочной аренде за 4 тысячи долларов в месяц и разместил дом на Airbnb, прося около 800 долларов за ночь.
По словам Дэвиса, дом пользовался большим успехом. Однако в сентябре 2017 года, Дэвис, сам не зная того, сдал дом в аренду благотворительной организации Oxfam America, которая пригласила в дом беженцев и прессу, чтобы привлечь внимание к кризису беженцев во время Генеральной Ассамблеи ООН. После этого владелец дома больше не хотел, чтобы дом сдавался через Airbnb.
Как сообщает WSJ, после того как Дэвис перестал сдавать дом в аренду, он пришёл в упадок.
