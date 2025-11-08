Вучич планирует запросить у США приостановку санкций против NIS

БЕЛГРАД, 8 ноя - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что на следующей неделе планирует совместно с российской стороной запросить у США приостановку санкций в отношении российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), которые вступили в силу 9 октября.

Вучич 7 ноября сообщил, что на встрече с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко обсудил газоснабжение Сербии и ситуацию с санкциями США против NIS.

"По вопросу NIS следующая неделя для нас будет исключительно важной. Ожидаю, что в понедельник или вторник совместно с россиянами и ещё некоторыми, кого найдет российская сторона, направим письмо правительству США, чтобы посмотреть, согласятся ли на месяц, два или три приостановить санкции, потому что мы начали перемены в менеджменте", - сказал Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в конце октября, что резервы сырой нефти NIS под санкциями США позволят беспрепятственно работать нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) компании до 25 ноября, у государства также есть запасы нефти и нефтепродуктов, достаточные для стабильности рынка.

Вучич заявил 23 октября, что власти Сербии "возьмут ситуацию в свои руки", в случае если возникнут серьезные проблемы в работе нефтеперерабатывающего предприятия NIS.

Он также отметил, что получил "положительный сигнал" от российских партнеров, верит в возможность достижения договоренности и ответственное поведение Сербии, которое не предполагает отъем чужой собственности.

Вучич 13 октября сообщил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковым о работе "Нефтяной индустрии Сербии" в условиях санкций США и заверил граждан, что нехватки топлива и нефтепродуктов в стране не будет.

Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил 9 октября о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.

На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам.