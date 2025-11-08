В США ввели ограничения для частных самолетов из-за шатдауна

ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Американские власти ввели ограничения для частных самолетов на фоне приостановки работы правительства страны, заявил министр транспорта США Шон Даффи.
Даффи в четверг сообщил о сокращении пропускной способности на 10% в 40 аэропортах страны из-за шатдауна. Исходя из данных на субботу онлайн-сервиса FlightAware, свыше 3,2 тысячи авиарейсов отменили или задержали в США.
"Ограничения для частных самолетов уже введены! Мы сократили их объем в аэропортах с интенсивным воздушным движением: частные борта перенаправляются в менее крупные аэропорты или аэродромы, чтобы занятые диспетчеры могли сосредоточиться на коммерческой авиации", - написал министр в соцсети X в ответ на пост ведущего канала NewsNation Лиланда Виттерта, предложившего приостановить вылеты частных самолетов в связи с задержками рейсов в аэропортах государства из-за шатдауна.
Даффи также отметил, что самолеты, используемые для медицинских перевозок, экстренных нужд и потребностей правоохранительных органов, будут обслуживаться в приоритетном порядке.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет 5 октября предупредил, что остановка правительства США в случае продолжения может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.
