https://ria.ru/20251108/ssha-2053719536.html
Во Флориде разбился спортивно-пилотажный самолет
Во Флориде разбился спортивно-пилотажный самолет - РИА Новости, 08.11.2025
Во Флориде разбился спортивно-пилотажный самолет
Спортивно-пилотажный самолёт потерпел крушение в одном из аэропортов американского штата Флорида, сообщили местные власти. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T21:43:00+03:00
2025-11-08T21:43:00+03:00
2025-11-08T21:43:00+03:00
в мире
флорида
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18997/43/189974362_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_3d338c5586d30a79f46953eb6518191c.jpg
https://ria.ru/20251107/chislo-2053388896.html
флорида
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18997/43/189974362_45:0:316:203_1920x0_80_0_0_226bdb1f6e10bb10790adbd10b91798a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, флорида, сша, россия
В мире, Флорида, США, Россия
Во Флориде разбился спортивно-пилотажный самолет
Спортивно-пилотажный самолёт потерпел крушение в одном из аэропортов Флориды