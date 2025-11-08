Рейтинг@Mail.ru
Во Флориде разбился спортивно-пилотажный самолет - РИА Новости, 08.11.2025
21:43 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/ssha-2053719536.html
Во Флориде разбился спортивно-пилотажный самолет
Во Флориде разбился спортивно-пилотажный самолет - РИА Новости, 08.11.2025
Во Флориде разбился спортивно-пилотажный самолет
Спортивно-пилотажный самолёт потерпел крушение в одном из аэропортов американского штата Флорида, сообщили местные власти. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T21:43:00+03:00
2025-11-08T21:43:00+03:00
2025
Во Флориде разбился спортивно-пилотажный самолет

Спортивно-пилотажный самолёт потерпел крушение в одном из аэропортов Флориды

ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Спортивно-пилотажный самолёт потерпел крушение в одном из аэропортов американского штата Флорида, сообщили местные власти.
"Заместители шерифа находятся на месте в аэропорту "Кистоун", где во время полёта разбился спортивно-пилотажный самолёт. Пожарные округа Брэдфорд потушили возникший пожар, место происшествия находится под контролем. Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации США были уведомлены (о произошедшем - ред.)", - написал шериф округа Брэдфорд Гордон Смит в соцсети Facebook*.
Данные о количестве жертв пока отсутствуют.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Число погибших при крушении грузового самолета в Кентукки выросло
7 ноября, 11:48
Число погибших при крушении грузового самолета в Кентукки выросло
