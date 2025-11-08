США попытаются сорвать обсуждение карибской эскалации, считает политолог

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости, Олег Краев. США попытаются помешать обсуждению их действий в Карибском море в ходе саммита Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) и Евросоюза, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости доцент департамента международных отношений колумбийского Университета Хавериана Эдуардо Велоса.