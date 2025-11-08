Рейтинг@Mail.ru
США попытаются сорвать обсуждение карибской эскалации, считает политолог - РИА Новости, 08.11.2025
17:11 08.11.2025
США попытаются сорвать обсуждение карибской эскалации, считает политолог
США попытаются сорвать обсуждение карибской эскалации, считает политолог
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости, Олег Краев. США попытаются помешать обсуждению их действий в Карибском море в ходе саммита Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) и Евросоюза, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости доцент департамента международных отношений колумбийского Университета Хавериана Эдуардо Велоса.
В начале ноября министр иностранных дел Бразилии Мауру Виейра заявил, что на предстоящем саммите СЕЛАК-ЕС его страна выразит солидарность с Венесуэлой на фоне растущего военного и политического давления на нее со стороны США.
"Одна из наиболее свежих тем, обсуждение которых продвигает (президент Бразилии Луис Инасиу – ред.) Лула (да Силва – ред.), это военное присутствие Соединенных Штатов в Карибском море и Тихом океане, а также их операции по борьбе с наркотрафиком. Безусловно, обсуждение этих тем США не нравится, и они попытаются найти способ его пресечь", - заявил собеседник агентства, комментируя предстоящий саммит.
В этой связи Велоса напомнил, что как при администрации президента США Дональда Трампа, так и в период правления его предшественников Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего, многосторонние институты в принципе не имели и не имеют определяющего значения во внешней политике Вашингтона, в связи с чем Соединенные Штаты станут активно саботировать саммит СЕЛАК-ЕС только в том случае, если почувствуют угрозу для собственных интересов.
Саммит СЕЛАК-ЕС должен состояться 9-10 ноября в Колумбии.
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Президент Колумбии Густаво Петро 21 октября выступил против действий США в отношении Венесуэлы, обвинив Трампа в том, что он хочет завоевать боливарианскую республику под предлогом борьбы с наркотрафиком. По его словам, Соединенные Штаты заинтересованы в получении контроля над нефтью страны. Петро также обвинил Штаты в "превышении силы", поскольку в результате ударов по судам погибли на тот момент уже 27 граждан стран латиноамериканского региона. По его словам, эти действия нарушают международное право.
