Рейтинг@Mail.ru
Глава Пентагона заявил, что наступила ситуация, схожая с 1939 годом - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 08.11.2025 (обновлено: 21:20 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/ssha-2053685178.html
Глава Пентагона заявил, что наступила ситуация, схожая с 1939 годом
Глава Пентагона заявил, что наступила ситуация, схожая с 1939 годом - РИА Новости, 08.11.2025
Глава Пентагона заявил, что наступила ситуация, схожая с 1939 годом
Шеф Пентагона Пит Хегсет назвал текущий момент в мировой истории схожим с ситуацией в 1939 году, предшествовавшей началу Второй мировой войны. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T17:09:00+03:00
2025-11-08T21:20:00+03:00
в мире
пит хегсет
министерство обороны сша
сша
дональд трамп
китай
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045479499_0:13:2974:1686_1920x0_80_0_0_8f0952dabc79494b50271827db6a2b8e.jpg
https://ria.ru/20251107/ispytaniya-2053348481.html
https://ria.ru/20251107/ssha-2053571736.html
https://ria.ru/20251107/ssha-2053577310.html
сша
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045479499_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_bbd46c76bef8d9a88d4e09738313d5bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пит хегсет, министерство обороны сша, сша, дональд трамп, китай, россия
В мире, Пит Хегсет, Министерство обороны США, США, Дональд Трамп, Китай, Россия
Глава Пентагона заявил, что наступила ситуация, схожая с 1939 годом

Глава Пентагона назвал текущую геополитическую ситуацию схожей с 1939 годом

© AP Photo / Andrew HarnikПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Пит Хегсет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет назвал текущий момент в мировой истории схожим с ситуацией в 1939 году, предшествовавшей началу Второй мировой войны.
«

"Настал момент, как в 1939 году. Или, хотелось бы надеяться, как в 1981-м. Время растущей напряженности: враги объединяются, угрозы растут. Вы чувствуете это, и я чувствую это", — сказал он на мероприятии в Вашингтоне.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Ядерные испытания как проблема невеликой Америки
7 ноября, 09:26
Глава оборонного ведомства указал на необходимость готовиться, чтобы "избежать войны", призвав реформировать Пентагон. По его словам, США ранее "чертовски медленно" отвечали на внешние угрозы, однако шанс на перемены появится, если все причастные к деятельности министерства и обеспечению оборонно-промышленного комплекса будут усердно трудиться.
Он похвалил президента США Дональда Трампа, который подписал четыре указа, направленные на трансформацию системы оборонных закупок, стимулирование инноваций в ВПК, процессе федеральных закупок и торговле вооружениями.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Хегсет назвал самую серьезную угрозу для США
7 ноября, 22:46
Накануне Хегсет заявил, что бюрократия в Пентагоне достигла таких масштабов, что стала "более серьезной угрозой", чем Советский Союз в прошлом или Китай сегодня. По его мнению, ведомством управляет "диктатура" пятилетнего планирования, которая уничтожает новые идеи, ставя под угрозу безопасность страны.
В начале сентября Трамп переименовал оборонное ведомство страны в Министерство войны. По его мнению, это отражает положение дел в мире. Хегсет тогда отмечал, что после его переименования в Министерство обороны в 1947 году США не выиграли ни одного крупного конфликта.
Комментируя это решение, президент России Владимир Путин подчеркнул, что американское ведомство будет действовать согласно новому названию.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Хегсет заявил, что США при необходимости вступят в войну и победят
7 ноября, 23:36
 
В миреПит ХегсетМинистерство обороны СШАСШАДональд ТрампКитайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала