Глава Пентагона заявил, что наступила ситуация, схожая с 1939 годом

"Настал момент, как в 1939 году. Или, хотелось бы надеяться, как в 1981-м. Время растущей напряженности: враги объединяются, угрозы растут. Вы чувствуете это, и я чувствую это", — сказал он на мероприятии в Вашингтоне.