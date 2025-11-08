Глава Пентагона заявил, что наступила ситуация, схожая с 1939 годом

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет назвал текущий момент в мировой истории схожим с ситуацией в 1939 году, предшествовавшей началу Второй мировой войны.
"Настал момент, как в 1939 году. Или, хотелось бы надеяться, как в 1981-м. Время растущей напряженности: враги объединяются, угрозы растут. Вы чувствуете это, и я чувствую это", — сказал он на мероприятии в Вашингтоне.
Глава оборонного ведомства указал на необходимость готовиться, чтобы "избежать войны", призвав реформировать Пентагон. По его словам, США ранее "чертовски медленно" отвечали на внешние угрозы, однако шанс на перемены появится, если все причастные к деятельности министерства и обеспечению оборонно-промышленного комплекса будут усердно трудиться.
Он похвалил президента США Дональда Трампа, который подписал четыре указа, направленные на трансформацию системы оборонных закупок, стимулирование инноваций в ВПК, процессе федеральных закупок и торговле вооружениями.
Накануне Хегсет заявил, что бюрократия в Пентагоне достигла таких масштабов, что стала "более серьезной угрозой", чем Советский Союз в прошлом или Китай сегодня. По его мнению, ведомством управляет "диктатура" пятилетнего планирования, которая уничтожает новые идеи, ставя под угрозу безопасность страны.
В начале сентября Трамп переименовал оборонное ведомство страны в Министерство войны. По его мнению, это отражает положение дел в мире. Хегсет тогда отмечал, что после его переименования в Министерство обороны в 1947 году США не выиграли ни одного крупного конфликта.
Комментируя это решение, президент России Владимир Путин подчеркнул, что американское ведомство будет действовать согласно новому названию.