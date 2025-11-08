Рейтинг@Mail.ru
В США сообщили о важном сигнале, посланном Трампом Зеленскому - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:36 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/ssha-2053590639.html
В США сообщили о важном сигнале, посланном Трампом Зеленскому
В США сообщили о важном сигнале, посланном Трампом Зеленскому - РИА Новости, 08.11.2025
В США сообщили о важном сигнале, посланном Трампом Зеленскому
Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне стала черной меткой для Владимира Зеленского и его режима,... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T03:36:00+03:00
2025-11-08T03:36:00+03:00
в мире
сша
венгрия
владимир зеленский
виктор орбан
дональд трамп
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050858336_0:181:2330:1492_1920x0_80_0_0_1b2740e563cffaa9b09d77d166f07136.jpg
https://ria.ru/20251108/tramp-2053588011.html
https://ria.ru/20251107/plan-2053350177.html
сша
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050858336_0:38:2330:1786_1920x0_80_0_0_e75ba5e7d43d21c319410a81aa10fd37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венгрия, владимир зеленский, виктор орбан, дональд трамп, санкции в отношении россии
В мире, США, Венгрия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Санкции в отношении России
В США сообщили о важном сигнале, посланном Трампом Зеленскому

Дэвис: встреча Трампа и Орбана стала черной меткой для Зеленского

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне стала черной меткой для Владимира Зеленского и его режима, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Для него (Зеленского. — Прим. Ред.) эта встреча как черная метка, ведь вместо того, чтобы признать реальность, как это уже сделал Виктор Орбан, <…> он отказывается и упорно не замечает очевидного — что все кончено", — сказал он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Трамп заявил о нежелании России завершать конфликт на Украине
02:27
По словам эксперта, Зеленский опирается на своих европейских покровителей, игнорируя предложения российской стороны договориться о мирном урегулировании украинского конфликта.
"Все это влияет на Зеленского, потому что европейцы каждый раз призывают украинскую сторону отклонить любое предложение и двигаться дальше, игнорируя здравый смысл", — добавил Дэвис.
Встреча Трампа и Орбана в Белом доме, состоявшаяся в пятницу, стала первой после переноса саммита Россия–США. В начале переговоров президент США не исключил возможность встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. В качестве причины, почему саммит так и не состоялся, он указал на то, что российские войска на Украине "не хотят останавливаться".
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Уже договорился". В США сообщили о планах бегства Зеленского с Украины
Вчера, 09:37
 
В миреСШАВенгрияВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанДональд ТрампСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала