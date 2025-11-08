Рейтинг@Mail.ru
СМИ США не пишут о радикальной политике Киева, заявил правозащитник - РИА Новости, 08.11.2025
02:59 08.11.2025
СМИ США не пишут о радикальной политике Киева, заявил правозащитник
СМИ США не пишут о радикальной политике Киева, заявил правозащитник
2025-11-08T02:59:00+03:00
2025-11-08T02:59:00+03:00
СМИ США не пишут о радикальной политике Киева, заявил правозащитник

Правозащитник Амстердам: СМИ США не пишут о радикальной политике Киева

ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Американские СМИ после начала боевых действий в конфликте на Украине перестали освещать рост украинских ультраправых движений, в том числе радикальную линию правительства, заявил правозащитник из США Роберт Амстердам.
"Мы выяснили, что New York Times и другие издания освещали рост правых на Украине вплоть до войны. Теперь батальон "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация - ред.), который по сути является неонацистским батальоном, практически взял под свой контроль и управление Украиной. И знаете, сейчас это ультранационалистическое правительство, которое продвигает очень радикальную линию, но никто об этом не пишет", - сказал Амстердам в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Украина подходит избирательно к обмену военнопленными, ей нужны только радикалы нацформирований, таких как "Азов"*.
* Запрещенная в России террористическая организация
