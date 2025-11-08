Рейтинг@Mail.ru
США резко наращивают программу превентивного удара, заявили в Росконгрессе
02:15 08.11.2025
США резко наращивают программу превентивного удара, заявили в Росконгрессе
США резко наращивают программу превентивного удара, заявили в Росконгрессе - РИА Новости, 08.11.2025
США резко наращивают программу превентивного удара, заявили в Росконгрессе
США, реализуя концепцию тотального превосходства, развивают и резко увеличивают программу Long Range Kill Chains, нацеленную на упреждение удара противника,... РИА Новости, 08.11.2025
2025
США
США резко наращивают программу превентивного удара, заявили в Росконгрессе

"Росконгресс": США резко наращивают программу превентивного удара

Флаги США
Флаги США
Флаги США. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. США, реализуя концепцию тотального превосходства, развивают и резко увеличивают программу Long Range Kill Chains, нацеленную на упреждение удара противника, говорится в докладе Росконгресса "Золотой купол – финансирование и задачи глобальной американской системы ПРО", которым располагает РИА Новости.
"Также для реализации идеи тотального военного превосходства США кратно наращивают финансирование программы Long Range Kill Chains. Общий запрос космических сил на ее реализацию в 2026 финансовом году составляет почти 9,7 миллиарда долларов (сопоставимо со всем бюджетом на НИОКР MDA за прошлый год). Подавляющая часть этой суммы — 7,695 миллиарда долларов — дополнительное финансирование. Разрабатываемая система нацелена на упреждение удара противника, что делает ее связь с системой ПРО опосредованной",- говорится в докладе.
Упреждающее воздействие достигается за счет создания глобальной, всепогодной системы обнаружения, сопровождения и целеуказания, включающей: спутниковую группировку с радиолокационной аппаратурой, способной обнаруживать, классифицировать, идентифицировать и постоянно сопровождать мобильные пусковые установки противника на огромных территориях в любых погодных условиях.
Она включает также спутники ретрансляторы, образующие высокоскоростную защищенную сеть космической связи. Последние обеспечат мгновенную передачу данных от спутников слежения командным центрам и далее — средствам поражения.
"Таким образом, в отличие от классической ПРО, нацеленной на перехват ракет, система Long Range Kill Chains — инструмент превентивного удара по средствам нападения противника: определенная часть ударного потенциала уничтожается до того, как она будет применена. Это снижает массированность удара и повышает вероятность успешного перехвата средствами ПРО тех ракет, пуск которых противнику удалось произвести", - говорится в докладе.
Впрочем, даже без уничтожения средств нападения система повышает эффективность ПРО: сокращаются время обнаружения и сужается сектор обстрела, что увеличивает временное окно для расчета траектории и организации перехвата. Развитием этой перспективной архитектуры и, вероятно, предметом ведущихся секретных разработок является возможность использования ударных систем космического базирования по наземным целям.
"По крайней мере создаваемая США архитектура глобальных "цепочек поражения", включающая орбитальные сенсоры и систему связи, формирует критический технологический задел для потенциального развертывания в будущем высокоточных ударных систем космического базирования по наземным целям" - отмечают авторы доклада.
Ключевым стратегическим следствием развертывания такой системы является возможность нанесения обезглавливающего упреждающего удара, направленного на полное или частичное уничтожение потенциала ответного удара противника. Эта инфраструктура теоретически позволяет реализовать концепцию "удара с орбиты" в течение минут, кардинально сокращая время реакции и лишая противника возможности принять ответные меры.
"И хотя на текущий момент программа официально предназначена для целеуказания наземным, морским и воздушным средствам поражения, создаваемая архитектура напрямую ведет к нарушению сложившегося баланса стратегической стабильности, основанного на гарантиях взаимного уничтожения", - делают вывод авторы доклада.
