Студенты колледжей Подмосковья участвуют в фестивале по кибербезу "СПОфест"

Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото

Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Первый фестиваль в сфере кибербезопасности "СПОфест" для студентов подмосковных колледжей и техникумов открылся в Кибердоме, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

Ногинска и Раменского. В фестивале участвуют более 60 ребят, обучающихся по направлению "Кибербезопасность" в "Физтехе" ( Долгопрудный ), колледжах "Энергия" ( Реутов ), "Московия" ( Домодедово ), "Коломна", Ступинском техникуме имени А.Т. Туманова, а также в колледжах Подольска

Мероприятие организовано при поддержке правительства Московской области , ведущих ИТ-компаний и образовательных организаций в соответствии с задачами нацпроекта "Экономика данных".

"В современном мире нас все больше окружает то, что связано с ИТ. Поэтому мы заинтересованы, чтобы в нашей стране, в Московской области были специалисты, которые могут обслуживать разные системы. Сегодня и муниципальное, и государственное управление, и бизнес должны ориентироваться на все самое передовое. Мы, например, ежедневно взаимодействуем с ИИ – это уже не какой-то фантом, а то, что всегда под рукой. Поэтому хочу пожелать всем успехов – вы люди любознательные, а значит, хотите постигать что-то новое", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева , пообщавшегося со студентами и их наставниками.

Центральное событие фестиваля – соревнования по спортивному хакингу Capture The Flag. За победу поборются восемь команд по 6 человек в каждой. Цель – захватить как можно быстрее и больше флагов (комбинаций уникальных символов). Для этого ребятам предстоит решать прикладные задачи из области информационной безопасности.