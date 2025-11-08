Студенты колледжей Подмосковья участвуют в фестивале по кибербезу "СПОфест"

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Первый фестиваль в сфере кибербезопасности "СПОфест" для студентов подмосковных колледжей и техникумов открылся в Кибердоме, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
В фестивале участвуют более 60 ребят, обучающихся по направлению "Кибербезопасность" в "Физтехе" (Долгопрудный), колледжах "Энергия" (Реутов), "Московия" (Домодедово), "Коломна", Ступинском техникуме имени А.Т. Туманова, а также в колледжах Подольска, Ногинска и Раменского.
Мероприятие организовано при поддержке правительства Московской области, ведущих ИТ-компаний и образовательных организаций в соответствии с задачами нацпроекта "Экономика данных".
"В современном мире нас все больше окружает то, что связано с ИТ. Поэтому мы заинтересованы, чтобы в нашей стране, в Московской области были специалисты, которые могут обслуживать разные системы. Сегодня и муниципальное, и государственное управление, и бизнес должны ориентироваться на все самое передовое. Мы, например, ежедневно взаимодействуем с ИИ – это уже не какой-то фантом, а то, что всегда под рукой. Поэтому хочу пожелать всем успехов – вы люди любознательные, а значит, хотите постигать что-то новое", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева, пообщавшегося со студентами и их наставниками.
Центральное событие фестиваля – соревнования по спортивному хакингу Capture The Flag. За победу поборются восемь команд по 6 человек в каждой. Цель – захватить как можно быстрее и больше флагов (комбинаций уникальных символов). Для этого ребятам предстоит решать прикладные задачи из области информационной безопасности.
Студенты также смогут изучить концепции хакинга, проверить свои навыки в анализе сложного сетевого трафика и реверс-инжиниринге. Специалисты в области информационной безопасности расскажут о продвинутых методиках криптографии и инструментах OSINT-аналитики. Особое внимание на СПОфесте уделено практической подготовке: на полигоне Кибердома участники смогут отработать защиту от киберугроз в отношении критически важных объектов городской инфраструктуры.