Рейтинг@Mail.ru
Студенты колледжей Подмосковья участвуют в фестивале по кибербезу "СПОфест" - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
16:37 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/spofest-2053679792.html
Студенты колледжей Подмосковья участвуют в фестивале по кибербезу "СПОфест"
Студенты колледжей Подмосковья участвуют в фестивале по кибербезу "СПОфест" - РИА Новости, 08.11.2025
Студенты колледжей Подмосковья участвуют в фестивале по кибербезу "СПОфест"
Первый фестиваль в сфере кибербезопасности "СПОфест" для студентов подмосковных колледжей и техникумов открылся в Кибердоме, сообщает пресс-служба правительства РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T16:37:00+03:00
2025-11-08T16:37:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
долгопрудный
реутов
домодедово (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163949_0:336:2762:1890_1920x0_80_0_0_a78d0c6f71f0b656fe30c03a4a5bc7c9.jpg
московская область (подмосковье)
долгопрудный
реутов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163949_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b3c8549a0f11dfdfc8ef88cb42231046.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), долгопрудный, реутов, домодедово (аэропорт)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Долгопрудный, Реутов, Домодедово (аэропорт)
Студенты колледжей Подмосковья участвуют в фестивале по кибербезу "СПОфест"

Первый фестиваль в сфере кибербезопасности "СПОфест" открылся в Кибердоме

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Первый фестиваль в сфере кибербезопасности "СПОфест" для студентов подмосковных колледжей и техникумов открылся в Кибердоме, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
В фестивале участвуют более 60 ребят, обучающихся по направлению "Кибербезопасность" в "Физтехе" (Долгопрудный), колледжах "Энергия" (Реутов), "Московия" (Домодедово), "Коломна", Ступинском техникуме имени А.Т. Туманова, а также в колледжах Подольска, Ногинска и Раменского.
Мероприятие организовано при поддержке правительства Московской области, ведущих ИТ-компаний и образовательных организаций в соответствии с задачами нацпроекта "Экономика данных".
"В современном мире нас все больше окружает то, что связано с ИТ. Поэтому мы заинтересованы, чтобы в нашей стране, в Московской области были специалисты, которые могут обслуживать разные системы. Сегодня и муниципальное, и государственное управление, и бизнес должны ориентироваться на все самое передовое. Мы, например, ежедневно взаимодействуем с ИИ – это уже не какой-то фантом, а то, что всегда под рукой. Поэтому хочу пожелать всем успехов – вы люди любознательные, а значит, хотите постигать что-то новое", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева, пообщавшегося со студентами и их наставниками.
Центральное событие фестиваля – соревнования по спортивному хакингу Capture The Flag. За победу поборются восемь команд по 6 человек в каждой. Цель – захватить как можно быстрее и больше флагов (комбинаций уникальных символов). Для этого ребятам предстоит решать прикладные задачи из области информационной безопасности.
Студенты также смогут изучить концепции хакинга, проверить свои навыки в анализе сложного сетевого трафика и реверс-инжиниринге. Специалисты в области информационной безопасности расскажут о продвинутых методиках криптографии и инструментах OSINT-аналитики. Особое внимание на СПОфесте уделено практической подготовке: на полигоне Кибердома участники смогут отработать защиту от киберугроз в отношении критически важных объектов городской инфраструктуры.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДолгопрудныйРеутовДомодедово (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала