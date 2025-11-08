Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили бронемашину и автомобиль ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:01 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/spetsoperatsiya-2053596189.html
ВС России уничтожили бронемашину и автомобиль ВСУ под Константиновкой
ВС России уничтожили бронемашину и автомобиль ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 08.11.2025
ВС России уничтожили бронемашину и автомобиль ВСУ под Константиновкой
Операторы беспилотных систем шестой мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную машину и автомобиль ВСУ в районе... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T06:01:00+03:00
2025-11-08T06:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
константиновка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047029773_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4e71976b0ed8b2461ead0fd8e5ddacee.jpg
https://ria.ru/20251108/spetsoperatsiya-2053594491.html
россия
константиновка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047029773_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_06884d7243e4a942771afec34431ec4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, константиновка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Константиновка, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили бронемашину и автомобиль ВСУ под Константиновкой

Операторы БПЛА уничтожили бронемашину и автомобиль ВСУ под Константиновкой

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 8 ноя — РИА Новости. Операторы беспилотных систем шестой мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную машину и автомобиль ВСУ в районе населённого пункта Константиновка, сообщили в Минобороны России.
"В ходе активных боевых действий операторы беспилотных систем уничтожили вражескую боевую бронированную машину "Tisa" производства Соединённых Штатов Америки. Кроме того, точным попаданием ударного дрона был уничтожен автомобиль противника, укрытый в одном из занимаемых домовладений", — говорится в сообщении.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
ВС России захватили трофейный американский пулемет Browning
05:08
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКонстантиновкаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала