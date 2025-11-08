ВС России уничтожили бронемашину и автомобиль ВСУ под Константиновкой

ДОНЕЦК, 8 ноя — РИА Новости. Операторы беспилотных систем шестой мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную машину и автомобиль ВСУ в районе населённого пункта Константиновка, сообщили в Минобороны России.

"В ходе активных боевых действий операторы беспилотных систем уничтожили вражескую боевую бронированную машину "Tisa" производства Соединённых Штатов Америки. Кроме того, точным попаданием ударного дрона был уничтожен автомобиль противника, укрытый в одном из занимаемых домовладений", — говорится в сообщении.