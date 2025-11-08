https://ria.ru/20251108/spetsoperatsiya-2053596189.html
ВС России уничтожили бронемашину и автомобиль ВСУ под Константиновкой
ВС России уничтожили бронемашину и автомобиль ВСУ под Константиновкой
Операторы беспилотных систем шестой мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную машину и автомобиль ВСУ в районе... РИА Новости, 08.11.2025
