Боец рассказал об уничтожении боевиков ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 08.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 08.11.2025
Боец рассказал об уничтожении боевиков ВСУ на Запорожском направлении
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в тыл противника и уничтожили тридцать боевиков ВСУ с укрепленных позиций на запорожском направлении
Боец рассказал об уничтожении боевиков ВСУ на Запорожском направлении

ВС России уничтожили тридцать военных ВСУ на Запорожском направлении

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в тыл противника и уничтожили тридцать боевиков ВСУ с укрепленных позиций на запорожском направлении, рассказал РИА Новости стрелок с позывным "Гоба".
"На запорожском направлении затекли (продвинулись - ред.) с моими парнями в тыл противнику, в посадку. Там у них блиндажи, туннели хорошие — хорошо укрепились. Противник был выбит с этих блиндажей, уничтожен. Взяли под свой контроль всю лесополку (лесополоса - ред.), достаточно длинная она была. Закрепились, заняли круговую оборону, ждали дальнейших указаний, куда дальше двигаться. Потом уже начали заходить в саму деревню. Живая сила противника, около 30 человек в этой посадке, была уничтожена. Также техника противника, находившаяся в этих лесополках, тоже вся уничтожена, сожжена", — рассказал военнослужащий.
ВС России захватили трофейный американский пулемет Browning
