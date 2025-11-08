https://ria.ru/20251108/spetsoperatsiya-2053594604.html
Боец рассказал об уничтожении боевиков ВСУ на Запорожском направлении
Боец рассказал об уничтожении боевиков ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 08.11.2025
Боец рассказал об уничтожении боевиков ВСУ на Запорожском направлении
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в тыл противника и уничтожили тридцать боевиков ВСУ с укрепленных позиций на запорожском направлении,... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T05:10:00+03:00
2025-11-08T05:10:00+03:00
2025-11-08T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044100481_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_bb50b2a1acbee4d55eb50eee0a68e0a5.jpg
https://ria.ru/20251108/spetsoperatsiya-2053594491.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044100481_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_8131b85ab0d16b619d3f3a10fd259d47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал об уничтожении боевиков ВСУ на Запорожском направлении
ВС России уничтожили тридцать военных ВСУ на Запорожском направлении
ДОНЕЦК, 8 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в тыл противника и уничтожили тридцать боевиков ВСУ с укрепленных позиций на запорожском направлении, рассказал РИА Новости стрелок с позывным "Гоба".
"На запорожском направлении затекли (продвинулись - ред.) с моими парнями в тыл противнику, в посадку. Там у них блиндажи, туннели хорошие — хорошо укрепились. Противник был выбит с этих блиндажей, уничтожен. Взяли под свой контроль всю лесополку (лесополоса - ред.), достаточно длинная она была. Закрепились, заняли круговую оборону, ждали дальнейших указаний, куда дальше двигаться. Потом уже начали заходить в саму деревню. Живая сила противника, около 30 человек в этой посадке, была уничтожена. Также техника противника, находившаяся в этих лесополках, тоже вся уничтожена, сожжена", — рассказал военнослужащий.