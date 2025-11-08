Боец рассказал об уничтожении боевиков ВСУ на Запорожском направлении

"На запорожском направлении затекли (продвинулись - ред.) с моими парнями в тыл противнику, в посадку. Там у них блиндажи, туннели хорошие — хорошо укрепились. Противник был выбит с этих блиндажей, уничтожен. Взяли под свой контроль всю лесополку (лесополоса - ред.), достаточно длинная она была. Закрепились, заняли круговую оборону, ждали дальнейших указаний, куда дальше двигаться. Потом уже начали заходить в саму деревню. Живая сила противника, около 30 человек в этой посадке, была уничтожена. Также техника противника, находившаяся в этих лесополках, тоже вся уничтожена, сожжена", — рассказал военнослужащий.