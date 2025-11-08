https://ria.ru/20251108/spetsoperatsiya-2053594491.html
ВС России захватили трофейный американский пулемет Browning
ВС России захватили трофейный американский пулемет Browning - РИА Новости, 08.11.2025
ВС России захватили трофейный американский пулемет Browning
Военнослужащие группировки войск "Восток" в ходе освобождения населённого пункта Успеновка в Запорожской области захватили в качестве трофеев американский... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T05:08:00+03:00
2025-11-08T05:08:00+03:00
2025-11-08T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044110405_0:0:3250:1828_1920x0_80_0_0_620a678f3e3dd1ebe066ad69c0a8c8b7.jpg
https://ria.ru/20251108/vsu-2053594387.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044110405_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_08c9630307b25463e57454099ec9de7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
ВС России захватили трофейный американский пулемет Browning
ВС России захватили трофейный пулемет Browning 30-х годов в Запорожской области
ДОНЕЦК, 8 ноя — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" в ходе освобождения населённого пункта Успеновка в Запорожской области захватили в качестве трофеев американский крупнокалиберный пулемет Browning 1930-х годов и чешский автомат, сообщил РИА Новости заместитель командира взвода с позывным "Перфил".
"Browning — ещё 30-х годов, 50-й калибр. Стоял у противника на позиции, работали по нам из него. С помощью БПЛА наши отработали по точке, зашли — немного его зацепило, но он остался в рабочем состоянии. Обслужили, теперь у нас в трофеях", — рассказал военнослужащий.
По его словам, вместе с американским пулемётом бойцы также обнаружили и чешский автомат, который использовался украинскими боевиками.