ВС России захватили трофейный американский пулемет Browning
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 08.11.2025
ВС России захватили трофейный американский пулемет Browning
Военнослужащие группировки войск "Восток" в ходе освобождения населённого пункта Успеновка в Запорожской области захватили в качестве трофеев американский... РИА Новости, 08.11.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы рф
запорожская область
ДОНЕЦК, 8 ноя — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" в ходе освобождения населённого пункта Успеновка в Запорожской области захватили в качестве трофеев американский крупнокалиберный пулемет Browning 1930-х годов и чешский автомат, сообщил РИА Новости заместитель командира взвода с позывным "Перфил".
"Browning — ещё 30-х годов, 50-й калибр. Стоял у противника на позиции, работали по нам из него. С помощью БПЛА наши отработали по точке, зашли — немного его зацепило, но он остался в рабочем состоянии. Обслужили, теперь у нас в трофеях", — рассказал военнослужащий.
По его словам, вместе с американским пулемётом бойцы также обнаружили и чешский автомат, который использовался украинскими боевиками.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
ВСУ спрятали мины в банки от энергетиков, рассказал боец
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
