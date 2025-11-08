ВС России захватили трофейный американский пулемет Browning

"Browning — ещё 30-х годов, 50-й калибр. Стоял у противника на позиции, работали по нам из него. С помощью БПЛА наши отработали по точке, зашли — немного его зацепило, но он остался в рабочем состоянии. Обслужили, теперь у нас в трофеях", — рассказал военнослужащий.