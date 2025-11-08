Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили агродрон ВСУ, снабжавший окруженных в Красноармейске
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:48 08.11.2025 (обновлено: 05:54 08.11.2025)
ВС России уничтожили агродрон ВСУ, снабжавший окруженных в Красноармейске
ВС России уничтожили агродрон ВСУ, снабжавший окруженных в Красноармейске - РИА Новости, 08.11.2025
ВС России уничтожили агродрон ВСУ, снабжавший окруженных в Красноармейске
Разведчики группировки войск "Центр" уничтожили агродрон ВСУ, снабжавший окруженных украинских военнослужащих в Красноармейске, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.11.2025
ВС России уничтожили агродрон ВСУ, снабжавший окруженных в Красноармейске

Разведчики уничтожили агродрон ВСУ, снабжавший окруженных в Красноармейске

Российские военнослужащие
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие. Архивное фото
СЕЛИДОВО, 8 ноя — РИА Новости, Александр Харченко. Разведчики группировки войск "Центр" уничтожили агродрон ВСУ, снабжавший окруженных украинских военнослужащих в Красноармейске, передает корреспондент РИА Новости.
Разведчики группировки войск "Центр" обнаружили в небе агродрон, которым украинские войска осуществлял снабжение своей группировки в Красноармейске. Дрон в светлое время суток нес груз в Красноармейск, но был своевременно обнаружен и уничтожен разведчиками в небе.

Окружение ВСУ в Красноармейске

К концу октября группировка "Центр" завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Российская сторона призывает противника сдаваться.

Красноармейск вместе с соседним Дмитровом составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

Сейчас российские бойцы продолжают сжимать кольцо окружения. Сужение района блокировки происходит и с северо-востока, в районе села Петропавловка.
Как отметили в Минобороны, подразделения ВСУ находятся в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение, делая заявления о зачистке этих районов, либо полностью потерял связь с реальностью, предположили в ведомстве.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Командиры не эвакуируют раненых боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении
