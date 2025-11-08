МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется оправдываться за раздачу финансовой помощи своих западных союзников, пишет Spectator.
"Зеленскому лучше подготовить убедительные аргументы для своих западных партнеров, почему они должны продолжать финансировать оборону Украины, пока он раздает деньги", — говорится в публикации.
По словам обозревателя, в то время как Украина испытывает нехватку средств в своем бюджете, а передача российских замороженных активов не гарантирована из-за отказа Бельгии, Зеленский решил выплачивать гражданам тысячу гривен и предоставлять бесплатный проезд на поездах, тратя деньги, которые можно было бы пустить на оборону.
Зеленский 1 ноября выступил сразу с двумя противоречивыми инициативами: предоставлением денежной компенсации для украинцев (ее называют "зимней тысячей"), а также запуском программы "УЗ-3000", согласно которой все население Украины сможет бесплатно путешествовать на поездах на расстояние до трех тысяч километров. Зеленского обвинили в популизме и раскритиковали за "необязательные расходы" на фоне нехватки финансирования.
Дефицит украинского бюджета
Киев, столкнувшись с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части финансовых нужд.
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи происходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей заявлял, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.
Зеленский, в свою очередь, неоднократно жаловался на отсутствие на Украине денег для производства вооружения и замедленное поступление западной помощи.