Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о нависшей над Зеленским угрозе из-за его нового решения - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 08.11.2025 (обновлено: 15:15 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/spectator-2053621122.html
СМИ рассказали о нависшей над Зеленским угрозе из-за его нового решения
СМИ рассказали о нависшей над Зеленским угрозе из-за его нового решения - РИА Новости, 08.11.2025
СМИ рассказали о нависшей над Зеленским угрозе из-за его нового решения
Владимиру Зеленскому придется оправдываться за раздачу финансовой помощи своих западных союзников, пишет Spectator. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T10:54:00+03:00
2025-11-08T15:15:00+03:00
украина
в мире
киев
бельгия
владимир зеленский
мвф
spectator
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042917880_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_b5eeda9c08ed8882d7bc71ad5661af35.jpg
https://ria.ru/20251108/nato-2053611404.html
https://ria.ru/20251108/plan-2053606251.html
украина
киев
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042917880_326:0:2941:1961_1920x0_80_0_0_c945706cf13cc1c10c837e5768ccf5c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, киев, бельгия, владимир зеленский, мвф, spectator
Украина, В мире, Киев, Бельгия, Владимир Зеленский, МВФ, Spectator
СМИ рассказали о нависшей над Зеленским угрозе из-за его нового решения

Spectator: Зеленскому придется оправдываться за раздачу финансовой помощи Запада

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется оправдываться за раздачу финансовой помощи своих западных союзников, пишет Spectator.
«
"Зеленскому лучше подготовить убедительные аргументы для своих западных партнеров, почему они должны продолжать финансировать оборону Украины, пока он раздает деньги", — говорится в публикации.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Провокационное заявление генерала НАТО о России поразило журналиста
Вчера, 09:45
По словам обозревателя, в то время как Украина испытывает нехватку средств в своем бюджете, а передача российских замороженных активов не гарантирована из-за отказа Бельгии, Зеленский решил выплачивать гражданам тысячу гривен и предоставлять бесплатный проезд на поездах, тратя деньги, которые можно было бы пустить на оборону.
Зеленский 1 ноября выступил сразу с двумя противоречивыми инициативами: предоставлением денежной компенсации для украинцев (ее называют "зимней тысячей"), а также запуском программы "УЗ-3000", согласно которой все население Украины сможет бесплатно путешествовать на поездах на расстояние до трех тысяч километров. Зеленского обвинили в популизме и раскритиковали за "необязательные расходы" на фоне нехватки финансирования.

Дефицит украинского бюджета

Киев, столкнувшись с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части финансовых нужд.
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи происходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей заявлял, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.
Зеленский, в свою очередь, неоднократно жаловался на отсутствие на Украине денег для производства вооружения и замедленное поступление западной помощи.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В США выступили с новым планом по Украине после встречи Трампа и Орбана
Вчера, 09:08
 
УкраинаВ миреКиевБельгияВладимир ЗеленскийМВФSpectator
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала