СМИ рассказали о нависшей над Зеленским угрозе из-за его нового решения

"Зеленскому лучше подготовить убедительные аргументы для своих западных партнеров, почему они должны продолжать финансировать оборону Украины, пока он раздает деньги", — говорится в публикации.

Зеленский 1 ноября выступил сразу с двумя противоречивыми инициативами: предоставлением денежной компенсации для украинцев (ее называют "зимней тысячей"), а также запуском программы "УЗ-3000", согласно которой все население Украины сможет бесплатно путешествовать на поездах на расстояние до трех тысяч километров. Зеленского обвинили в популизме и раскритиковали за "необязательные расходы" на фоне нехватки финансирования.