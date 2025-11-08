Спасатели приступили к разбору завалов после взрыва газа в Тульской области

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Спасатели приступили к разбору завалов и поисковым работам на месте обрушения дома в Тульской области, сообщили в пресс-службе МЧС России.
По данным ведомства, в 8.10 мск субботы поступило сообщение об обрушении одного подъезда трехэтажного жилого дома в результате хлопка газовоздушной смеси. Есть пострадавшие.
© Фото : Дмитрий Миляев/TelegramНа месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
В готовности к выезду находится аэромобильная группировка Тульского спасательного центра МЧС России, отмечается в релизе.
Ранее губернатор региона Дмитрий Миляев сообщал, что три человека пострадали в результате взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области. По его словам, частично обрушилась стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей.
© Фото : ГУ МЧС России по Тульской областиПоследствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
Последствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области