Боец рассказал, как по поведению собаки узнает о готовящемся обстреле

"Перед тем, как работает артиллерия, у нас давно все животные сразу как-то чувствуют — сразу в укрытие. Обычно они по верху лазят, а вот как перед ночным обстрелом — никого нет. Ага, значит, сейчас что-то будет. Минут пять проходит — и всё, снаряд прилетел, один, второй, третий. Такое часто бывает. А вообще животные успокаивают, с ними как-то нормально", — поделился военнослужащий.