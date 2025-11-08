https://ria.ru/20251108/sobaki-2053594708.html
Боец рассказал, как по поведению собаки узнает о готовящемся обстреле
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
Боец рассказал, как по поведению собаки узнает о готовящемся обстреле
ДОНЕЦК, 8 ноя — РИА Новости. Собаки на передовой нередко первыми чувствуют приближение артиллерийского обстрела и заранее уходят в укрытие, что служит сигналом для бойцов, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Рыжик".
"Перед тем, как работает артиллерия, у нас давно все животные сразу как-то чувствуют — сразу в укрытие. Обычно они по верху лазят, а вот как перед ночным обстрелом — никого нет. Ага, значит, сейчас что-то будет. Минут пять проходит — и всё, снаряд прилетел, один, второй, третий. Такое часто бывает. А вообще животные успокаивают, с ними как-то нормально", — поделился военнослужащий.
По словам бойца, поведение животных помогает солдатам заранее понять, что противник готовится к обстрелу, и своевременно занять безопасные позиции.