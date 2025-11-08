Рейтинг@Mail.ru
01:13 08.11.2025 (обновлено: 01:20 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/sirija-2053584096.html
Сирия выполняет обязательства по борьбе с терроризмом, заявили в Госдепе
2025-11-08T01:13:00+03:00
2025-11-08T01:20:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888181_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_c5ce5c10cf6d6e47747483082dfb27b9.jpg
https://ria.ru/20251107/ssha-2053567497.html
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Власти Сирии выполняют свои обязательства по борьбе с терроризмом и наркотиками, а также уничтожению остатков химического оружия в стране, заявили в американском госдепартаменте.
"Новое сирийское правительство во главе с президентом (Ахмедом - ред.) аш-Шараа прилагает все усилия для спасения американцев, выполнения своих обязательств по борьбе с терроризмом и наркотиками, уничтожению любых остатков химического оружия и содействию региональной безопасности и стабильности", - сообщили в ведомстве.
Госдеп пояснил, что санкции сняты "в качестве признания прогресса, продемонстрированного сирийским руководством".
США в пятницу официально сняли санкции с президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с президентом США. В четверг СБ ООН проголосовал за снятие с него санкций.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа
США официально сняли санкции с лидера Сирии аш-Шараа
Вчера, 22:00
