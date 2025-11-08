Сирия выполняет обязательства по борьбе с терроризмом, заявили в Госдепе

ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Власти Сирии выполняют свои обязательства по борьбе с терроризмом и наркотиками, а также уничтожению остатков химического оружия в стране, заявили в американском госдепартаменте.
"Новое сирийское правительство во главе с президентом (Ахмедом - ред.) аш-Шараа прилагает все усилия для спасения американцев, выполнения своих обязательств по борьбе с терроризмом и наркотиками, уничтожению любых остатков химического оружия и содействию региональной безопасности и стабильности", - сообщили в ведомстве.
Госдеп пояснил, что санкции сняты "в качестве признания прогресса, продемонстрированного сирийским руководством".
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.