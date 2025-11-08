Рейтинг@Mail.ru
Симоньян возобновит выпуск программы "Ч.Т.Д." - РИА Новости, 08.11.2025
22:50 08.11.2025 (обновлено: 23:48 08.11.2025)
Симоньян возобновит выпуск программы "Ч.Т.Д."
Симоньян возобновит выпуск программы "Ч.Т.Д." - РИА Новости, 08.11.2025
Симоньян возобновит выпуск программы "Ч.Т.Д."
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что возобновляет выпуск программы "Ч.Т.Д." на НТВ. РИА Новости, 08.11.2025
Симоньян возобновит выпуск программы "Ч.Т.Д."

Симоньян объявила о возобновлении выпуска программы "Ч.Т.Д." на НТВ

Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / RT
Перейти в медиабанк
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что возобновляет выпуск программы "Ч.Т.Д." на НТВ.
«

"Сорок дней прошло с тех пор, как ушел Тигран, и я возобновляю выпуски своей программы "Ч.Т.Д.", которая выходит вместо его "Международной пилорамы", — написала она в Telegram-канале.

Премьера документального проекта состоялась 22 февраля.
Двадцать шестого сентября Симоньян сообщила о смерти своего мужа — режиссера Тиграна Кеосаяна. Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.
Кеосаян много работал на телевидении, был ведущим программ "Вечер с Тиграном Кеосаяном" и "Хватит молчать!" на РЕН ТВ, "Ты и я" на канале "Россия", "Горячий вечер с Тиграном Кеосаяном" на ДТВ. С 2016-го вел развлекательное шоу "Международная пилорама" на НТВ.
В 2024 году ему присвоили почетное звание заслуженного деятеля искусств.
Тигран Кеосаян. Главные фильмы и жизненный путь режиссера
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян умер ночью 26 сентября 2025 года, ему было 59 лет.

Режиссер Тигран Кеосаян на юбилейных Пионерских чтениях в московском Музее современной истории России

Кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян умер ночью 26 сентября 2025 года, ему было 59 лет.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 13
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Он родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1992-м состоялся дебют Кеосаяна в кино — он снял фильм "Катька и Шиз".

Режиссер, телеведущий Тигран Кеосаян на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай

Он родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1992-м состоялся дебют Кеосаяна в кино — он снял фильм "Катька и Шиз".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 13
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В 1990-е годы Кеосаян занимался в основном съемками клипов для артистов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой.

Режиссер Тигран Кеосаян разговаривает по телефону на вечеринке в честь Дня рождения журнала Русский пионер в Москве

В 1990-е годы Кеосаян занимался в основном съемками клипов для артистов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 13
© Дельфин (1997)

В 1997 году вышла его работа "Бедная Саша", получившая приз "Кинотавра-1998" в номинации "Лучшая мужская роль" и ТЭФИ за "Лучший фильм". Кадр из картины.

Кадр из фильма Бедная Саша

В 1997 году вышла его работа "Бедная Саша", получившая приз "Кинотавра-1998" в номинации "Лучшая мужская роль" и ТЭФИ за "Лучший фильм". Кадр из картины.

© Дельфин (1997)
4 из 13
© Киномост (1999)

В 1999-м снял картину "Президент и его внучка", она получила специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". Кадр из фильма.

Кадр из фильма Президент и его внучка

В 1999-м снял картину "Президент и его внучка", она получила специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". Кадр из фильма.

© Киномост (1999)
5 из 13
© Студия "Козерог" (2000)

В 2000 году вышла лирическая комедия "Ландыш серебристый", выигравшая приз кинофестиваля "Окно в Европу 2001".

Кадр из фильма Ландыш серебристый

В 2000 году вышла лирическая комедия "Ландыш серебристый", выигравшая приз кинофестиваля "Окно в Европу 2001".

© Студия "Козерог" (2000)
6 из 13
© Студия 8 рядов (2018)

По сценариям жены Маргариты Симоньян режиссер снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".

Кадр из фильма Крымский мост. Сделано с любовью!

По сценариям жены Маргариты Симоньян режиссер снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".

© Студия 8 рядов (2018)
7 из 13
© Студия Арт-Базар (2011)

В его фильмографии также "Мужская работа", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж", "Бессмертные".

Кадр из сериала Ялта-45

В его фильмографии также "Мужская работа", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж", "Бессмертные".

© Студия Арт-Базар (2011)
8 из 13
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Кеосаян много работал на телевидении. Был ведущим программы "Вечер с Тиграном Кеосаяном" и "Хватит молчать!" на РЕН ТВ, "Ты и я" на канале "Россия", "Международная пилорама" на НТВ.

Режиссер Тигран Кеосаян выступает на юбилейных Пионерских чтениях в московском Музее современной истории России

Кеосаян много работал на телевидении. Был ведущим программы "Вечер с Тиграном Кеосаяном" и "Хватит молчать!" на РЕН ТВ, "Ты и я" на канале "Россия", "Международная пилорама" на НТВ.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
9 из 13
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В 2024-м режиссеру присвоили почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".

Тигран Кеосаян

В 2024-м режиссеру присвоили почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
10 из 13
© ООО "СТУДИЯ "8 РЯДОВ" (2024)

В 2025-м вышел последний фильм Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча", снятый по мотивам рассказа Маргариты Симоньян.

Режиссер Тигран Кеосаян во время съемок фильма Семь дней Петра Семеныча

В 2025-м вышел последний фильм Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча", снятый по мотивам рассказа Маргариты Симоньян.

© ООО "СТУДИЯ "8 РЯДОВ" (2024)
11 из 13
© ООО "СТУДИЯ "8 РЯДОВ" (2024)

Главную роль в мелодраме сыграл Федор Добронравов.

Кадр из фильма Семь дней Петра Семеныча

Главную роль в мелодраме сыграл Федор Добронравов.

© ООО "СТУДИЯ "8 РЯДОВ" (2024)
12 из 13
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанк

В начале января Симоньян рассказала, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме.

Режиссер Тигран Кеосаян на Пионерских чтениях в театре Современник

В начале января Симоньян рассказала, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
13 из 13

Кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян умер ночью 26 сентября 2025 года, ему было 59 лет.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 13

Он родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1992-м состоялся дебют Кеосаяна в кино — он снял фильм "Катька и Шиз".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 13

В 1990-е годы Кеосаян занимался в основном съемками клипов для артистов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 13

В 1997 году вышла его работа "Бедная Саша", получившая приз "Кинотавра-1998" в номинации "Лучшая мужская роль" и ТЭФИ за "Лучший фильм". Кадр из картины.

© Дельфин (1997)
4 из 13

В 1999-м снял картину "Президент и его внучка", она получила специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". Кадр из фильма.

© Киномост (1999)
5 из 13

В 2000 году вышла лирическая комедия "Ландыш серебристый", выигравшая приз кинофестиваля "Окно в Европу 2001".

© Студия "Козерог" (2000)
6 из 13

По сценариям жены Маргариты Симоньян режиссер снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".

© Студия 8 рядов (2018)
7 из 13

В его фильмографии также "Мужская работа", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж", "Бессмертные".

© Студия Арт-Базар (2011)
8 из 13

Кеосаян много работал на телевидении. Был ведущим программы "Вечер с Тиграном Кеосаяном" и "Хватит молчать!" на РЕН ТВ, "Ты и я" на канале "Россия", "Международная пилорама" на НТВ.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
9 из 13

В 2024-м режиссеру присвоили почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
10 из 13

В 2025-м вышел последний фильм Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча", снятый по мотивам рассказа Маргариты Симоньян.

© ООО "СТУДИЯ "8 РЯДОВ" (2024)
11 из 13

Главную роль в мелодраме сыграл Федор Добронравов.

© ООО "СТУДИЯ "8 РЯДОВ" (2024)
12 из 13

В начале января Симоньян рассказала, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
