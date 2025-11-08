Рейтинг@Mail.ru
Кинокритику Барабаш* грозят штрафы за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 08.11.2025
04:38 08.11.2025
Кинокритику Барабаш* грозят штрафы за нарушение закона об иноагентах
Кинокритику Барабаш* грозят штрафы за нарушение закона об иноагентах
Находящейся в розыске по делу о фейках об армии кинокритику Екатерине Барабаш* (признана в РФ иноагентом) грозят штрафы до 100 тысяч рублей за нарушение... РИА Новости, 08.11.2025
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Находящейся в розыске по делу о фейках об армии кинокритику Екатерине Барабаш* (признана в РФ иноагентом) грозят штрафы до 100 тысяч рублей за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Зарегистрированы дела об административном правонарушении в отношении Барабаш*", - говорится в материалах.
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Защита обжаловала приговор Лазаревой* по делу об обязанностях иноагента
1 ноября, 02:23
Согласно данным суда, Барабаш* вменили часть 1 статьи 19.34 КоАП РФ (осуществление лицом, не включенным в реестр иностранных агентов, деятельности в качестве иностранного агента, если это действие (бездействие) не содержит признаков уголовно наказуемого деяния) и часть 2 данной статьи (неподача отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган).
По каждой из них грозят штрафы до 50 тысяч рублей.
В отношении кинокритика возбуждено уголовное дело о распространении фейков об армии по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. В феврале Дорогомиловский суд Москвы отправил Барабаш* под домашний арест. В апреле сообщалось, что она нарушила условия домашнего ареста и скрылась. Пушкинский городской суд Московской области изменил Барабаш* меру пресечения на заключение под стражу заочно, ее объявили в розыск.
Согласно данным суда, имеющимся в распоряжении РИА Новости, производство по уголовному делу в отношении Барабаш* было приостановлено.
Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, поводом для возбуждения дела стали несколько постов в запрещенной и признанной в РФ экстремистской соцсети Facebook** с ложной информацией о действиях ВС РФ.
В ходе допроса она признала вину в полном объеме, заявляли в ГСУСК по Москве.
* признана иноагентом
**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Суд в Рязани заочно вынес приговор сотруднику ФБК* и иноагенту Ежову**
1 ноября, 17:23
 
