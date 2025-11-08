https://ria.ru/20251108/shtraf-2053593169.html
Кинокритику Барабаш* грозят штрафы за нарушение закона об иноагентах
Кинокритику Барабаш* грозят штрафы за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 08.11.2025
Кинокритику Барабаш* грозят штрафы за нарушение закона об иноагентах
Находящейся в розыске по делу о фейках об армии кинокритику Екатерине Барабаш* (признана в РФ иноагентом) грозят штрафы до 100 тысяч рублей за нарушение... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T04:38:00+03:00
2025-11-08T04:38:00+03:00
2025-11-08T04:38:00+03:00
россия
москва
московская область (подмосковье)
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001587412_0:185:718:589_1920x0_80_0_0_4285262b96c55ec8d0d41fc18d0b1334.jpg
https://ria.ru/20251101/prigovor-2052230068.html
https://ria.ru/20251101/sud-2052376049.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001587412_0:118:718:657_1920x0_80_0_0_b1dd0d177c034bf51664e13f6160ed3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, московская область (подмосковье), facebook
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Facebook
Кинокритику Барабаш* грозят штрафы за нарушение закона об иноагентах
Барабаш грозят штрафы до 100 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Находящейся в розыске по делу о фейках об армии кинокритику Екатерине Барабаш* (признана в РФ иноагентом) грозят штрафы до 100 тысяч рублей за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Зарегистрированы дела об административном правонарушении в отношении Барабаш*", - говорится в материалах.
Согласно данным суда, Барабаш* вменили часть 1 статьи 19.34 КоАП РФ
(осуществление лицом, не включенным в реестр иностранных агентов, деятельности в качестве иностранного агента, если это действие (бездействие) не содержит признаков уголовно наказуемого деяния) и часть 2 данной статьи (неподача отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган).
По каждой из них грозят штрафы до 50 тысяч рублей.
В отношении кинокритика возбуждено уголовное дело о распространении фейков об армии по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. В феврале Дорогомиловский суд Москвы
отправил Барабаш* под домашний арест. В апреле сообщалось, что она нарушила условия домашнего ареста и скрылась. Пушкинский городской суд Московской области
изменил Барабаш* меру пресечения на заключение под стражу заочно, ее объявили в розыск.
Согласно данным суда, имеющимся в распоряжении РИА Новости, производство по уголовному делу в отношении Барабаш* было приостановлено.
Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, поводом для возбуждения дела стали несколько постов в запрещенной и признанной в РФ экстремистской соцсети Facebook
** с ложной информацией о действиях ВС РФ.
В ходе допроса она признала вину в полном объеме, заявляли в ГСУСК по Москве.
**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская