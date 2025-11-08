В Московский зоопарк привезли египетских шипохвостов

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пару египетских шипохвостов - крупных ящериц, обитающих в пустынных и полупустынных регионах Африки - привезли в Московский зоопарк, их разместили в служебном помещении террариума, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Самца и самку египетских шипохвостов привезли в Московский зоопарк. Новых обитателей разместили в служебном помещении террариума", - говорится в сообщении.
Отмечается, что точный возраст пары неизвестен.
Египетские шипохвосты редко содержатся в зоопарках, добавляется в сообщении. Для комфорта им необходимо обеспечить террариум определенного размера, так как это крупные и подвижные рептилии. Также ящерицам нужен ультрафиолет, сухой воздух, температура в районе плюс 25–30 градусов и точка прогрева с температурой 40–50 градусов выше нуля.
