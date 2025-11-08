В Московский зоопарк привезли египетских шипохвостов

"Самца и самку египетских шипохвостов привезли в Московский зоопарк. Новых обитателей разместили в служебном помещении террариума", - говорится в сообщении.

Египетские шипохвосты редко содержатся в зоопарках, добавляется в сообщении. Для комфорта им необходимо обеспечить террариум определенного размера, так как это крупные и подвижные рептилии. Также ящерицам нужен ультрафиолет, сухой воздух, температура в районе плюс 25–30 градусов и точка прогрева с температурой 40–50 градусов выше нуля.