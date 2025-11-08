Рейтинг@Mail.ru
В Московский зоопарк привезли египетских шипохвостов
Хорошие новости
 
10:50 08.11.2025
В Московский зоопарк привезли египетских шипохвостов
В Московский зоопарк привезли египетских шипохвостов - РИА Новости, 08.11.2025
В Московский зоопарк привезли египетских шипохвостов
Пару египетских шипохвостов - крупных ящериц, обитающих в пустынных и полупустынных регионах Африки - привезли в Московский зоопарк, их разместили в служебном... РИА Новости, 08.11.2025
хорошие новости
московский зоопарк
москва
московский зоопарк, москва
Хорошие новости, Московский зоопарк, Москва
В Московский зоопарк привезли египетских шипохвостов

В Московском зоопарке поселилась пара египетских шипохвостов

© Фото : пресс-служба Департамента культуры города МосквыЕгипетский шипохвост в Московском зоопарке
Египетский шипохвост в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Фото : пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Египетский шипохвост в Московском зоопарке
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пару египетских шипохвостов - крупных ящериц, обитающих в пустынных и полупустынных регионах Африки - привезли в Московский зоопарк, их разместили в служебном помещении террариума, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«
"Самца и самку египетских шипохвостов привезли в Московский зоопарк. Новых обитателей разместили в служебном помещении террариума", - говорится в сообщении.
Отмечается, что точный возраст пары неизвестен.
Египетские шипохвосты редко содержатся в зоопарках, добавляется в сообщении. Для комфорта им необходимо обеспечить террариум определенного размера, так как это крупные и подвижные рептилии. Также ящерицам нужен ультрафиолет, сухой воздух, температура в районе плюс 25–30 градусов и точка прогрева с температурой 40–50 градусов выше нуля.
Операция краснокнижного белого аиста в зоопарке Малинки - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Краснокнижного белого аиста спасли в ростовском зоопарке
4 ноября, 20:14
4 ноября, 20:14
 
Хорошие новостиМосковский зоопаркМосква
 
 
