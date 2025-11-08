Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, что стоит проверить в автомобиле перед началом зимы - РИА Новости, 08.11.2025
10:31 08.11.2025
Эксперт рассказал, что стоит проверить в автомобиле перед началом зимы
Эксперт рассказал, что стоит проверить в автомобиле перед началом зимы
В преддверии холодного времени года необходимо сменить летние шины на зимние как можно раньше, проверить наличие антифриза в системе охлаждения и... РИА Новости, 08.11.2025
Эксперт рассказал, что стоит проверить в автомобиле перед началом зимы

"Автонет" призвал автомобилистов менять зимние шины как можно раньше

© iStock.com / MakalishШипы на зимней резине
Шипы на зимней резине - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© iStock.com / Makalish
Шипы на зимней резине. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В преддверии холодного времени года необходимо сменить летние шины на зимние как можно раньше, проверить наличие антифриза в системе охлаждения и стеклоомыватель, поделился с РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" Игорь Мишин.
"Зима приносит автомобилистам сложности, которых можно избежать, если провести необходимую профилактическую подготовку. Первое – меняйте шины как можно раньше. Благодаря особому рисунку протектора зимняя резина обеспечивает усиленное сцепление с дорогой. И тормозной путь на заснеженной дороге с такими шинами при скорости 90 километров в час будет на 25% короче, чем на летних или всесезонных видах", - сказал Мишин.
Работа шиномонтажной мастерской в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Автоэксперт рассказал о требованиях к шипованным шинам
18 октября, 02:35
Он пояснил, что зимние шины в холодное время года обеспечивают безопасность даже на сухом асфальте. Это связано со специальной резиновой смесью, которая сохраняет эластичность даже при низких температурах. Мягкая резина лучше адаптируется к дорожным условиям и улучшает сцепление с покрытием, что повышает безопасность. Эксперт также посоветовал проверить уровень двух жидкостей в машине.
"Во-первых, убедитесь, что в системе охлаждения достаточно антифриза. Если он замерзнет, это приведет к поломке двигателя. Антифриз должен выдерживать как низкие, так и высокие температуры и соответствовать типу двигателя вашего автомобиля. Во-вторых, проверьте стеклоомыватель. С приходом осени замените воду или летний стеклоочиститель на зимний, для пониженных температур и морозов", - указал эксперт НТИ.
Он подчеркнул, что проверить в преддверии зимнего периода необходимо также щетки стеклоочистителя, регулировку фар, заряд аккумулятора и тормозную систему. При необходимости для защиты кузова от коррозии, микротрещин и противообледенительных реагентов автомобиль можно обработать воском.
Низкие температуры снижают емкость заряда аккумулятора и увеличивают нагрузку на двигатель во время холодного запуска, предупредил Мишин. Излишняя влага из-за перепада температур может приводить к коррозии и даже обледенению дверных замков.
Автомобильные шины - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Минтранс Подмосковья призвал жителей подготовить авто к зиме
6 ноября, 13:57
 
