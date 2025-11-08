https://ria.ru/20251108/seversk-2053672697.html
ВС России ликвидировали группу диверсантов ВСУ под Северском
ВС России ликвидировали группу диверсантов ВСУ под Северском - РИА Новости, 08.11.2025
ВС России ликвидировали группу диверсантов ВСУ под Северском
Разведчики "Южной" группировки войск ликвидировали под Северском группу диверсантов ВСУ из четырех человек, сообщил РИА Новости командир группы с позывным... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T16:01:00+03:00
2025-11-08T16:01:00+03:00
2025-11-08T16:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639159_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_316d54e03c9eb63f9a65fa5309affee2.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639159_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b92040d54b48808727e236cbc207c23a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВС России ликвидировали группу диверсантов ВСУ под Северском
Разведчики "Юга" ликвидировали группу диверсантов ВСУ под Северском
ЛУГАНСК, 8 ноя - РИА Новости, Виктор Антонюк. Разведчики "Южной" группировки войск ликвидировали под Северском группу диверсантов ВСУ из четырех человек, сообщил РИА Новости командир группы с позывным "Легион".
Корреспондент РИА Новости наблюдал за подготовкой и боевой работой разведчиков на протяжении недели.
"Сначала предлагали им сдаться, закинули радиостанцию, выходили с ними на связь, но противник не шел на контакт, не захотели сдаться. И уже вследствие чего мы решили, что данная точка должна быть ликвидирована", - сказал командир.
По его словам, операция по ликвидации группы проводилась в условиях прямой видимости противника на расстоянии около 50 метров, и украинские операторы БПЛА активно пытались прикрыть свою диверсионную группу.
"Противник защищал своих военнослужащих... путем отправления коптеров. Постоянно мониторил данную точку и обрабатывал минометом все подступы", - отметил собеседник агентства.
По его словам, несмотря на активное противодействие ВСУ
, российским разведчикам удалось успешно выполнить задачу.
"Все мужики проявили себя с наилучшей стороны, показали свои морально-волевые качества. То, что мы нарабатывали (на полигоне - ред.) неоднократно, вылилось в жизнь, группа проявила сплоченность, самое главное - находчивость", - добавил "Легион".