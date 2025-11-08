ВС России ликвидировали группу диверсантов ВСУ под Северском

ЛУГАНСК, 8 ноя - РИА Новости, Виктор Антонюк. Разведчики "Южной" группировки войск ликвидировали под Северском группу диверсантов ВСУ из четырех человек, сообщил РИА Новости командир группы с позывным "Легион".

Корреспондент РИА Новости наблюдал за подготовкой и боевой работой разведчиков на протяжении недели.

"Сначала предлагали им сдаться, закинули радиостанцию, выходили с ними на связь, но противник не шел на контакт, не захотели сдаться. И уже вследствие чего мы решили, что данная точка должна быть ликвидирована", - сказал командир.

По его словам, операция по ликвидации группы проводилась в условиях прямой видимости противника на расстоянии около 50 метров, и украинские операторы БПЛА активно пытались прикрыть свою диверсионную группу.

"Противник защищал своих военнослужащих... путем отправления коптеров. Постоянно мониторил данную точку и обрабатывал минометом все подступы", - отметил собеседник агентства.

По его словам, несмотря на активное противодействие ВСУ , российским разведчикам удалось успешно выполнить задачу.