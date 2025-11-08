Рейтинг@Mail.ru
ВС России ликвидировали группу диверсантов ВСУ под Северском
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 08.11.2025
ВС России ликвидировали группу диверсантов ВСУ под Северском
Разведчики "Южной" группировки войск ликвидировали под Северском группу диверсантов ВСУ из четырех человек, сообщил РИА Новости командир группы с позывным...
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВС России ликвидировали группу диверсантов ВСУ под Северском

Разведчики "Юга" ликвидировали группу диверсантов ВСУ под Северском

Российские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 ноя - РИА Новости, Виктор Антонюк. Разведчики "Южной" группировки войск ликвидировали под Северском группу диверсантов ВСУ из четырех человек, сообщил РИА Новости командир группы с позывным "Легион".
Корреспондент РИА Новости наблюдал за подготовкой и боевой работой разведчиков на протяжении недели.
"Сначала предлагали им сдаться, закинули радиостанцию, выходили с ними на связь, но противник не шел на контакт, не захотели сдаться. И уже вследствие чего мы решили, что данная точка должна быть ликвидирована", - сказал командир.
По его словам, операция по ликвидации группы проводилась в условиях прямой видимости противника на расстоянии около 50 метров, и украинские операторы БПЛА активно пытались прикрыть свою диверсионную группу.
"Противник защищал своих военнослужащих... путем отправления коптеров. Постоянно мониторил данную точку и обрабатывал минометом все подступы", - отметил собеседник агентства.
По его словам, несмотря на активное противодействие ВСУ, российским разведчикам удалось успешно выполнить задачу.
"Все мужики проявили себя с наилучшей стороны, показали свои морально-волевые качества. То, что мы нарабатывали (на полигоне - ред.) неоднократно, вылилось в жизнь, группа проявила сплоченность, самое главное - находчивость", - добавил "Легион".
