https://ria.ru/20251108/sever-2053634922.html
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 195 боевиков ВСУ
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 195 боевиков ВСУ - РИА Новости, 08.11.2025
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 195 боевиков ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 195 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T12:23:00+03:00
2025-11-08T12:23:00+03:00
2025-11-08T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_0:65:3125:1823_1920x0_80_0_0_53ccb748c6d5710b6f90ea62bb1bc742.jpg
https://ria.ru/20251108/mo-2053634601.html
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_e357e4e3484d56de6e74f1c71bb4f759.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 195 боевиков ВСУ
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 195 боевиков в зоне действий "Севера"