Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 195 боевиков ВСУ - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/sever-2053634922.html
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 195 боевиков ВСУ
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 195 боевиков ВСУ - РИА Новости, 08.11.2025
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 195 боевиков ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 195 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T12:23:00+03:00
2025-11-08T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_0:65:3125:1823_1920x0_80_0_0_53ccb748c6d5710b6f90ea62bb1bc742.jpg
https://ria.ru/20251108/mo-2053634601.html
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_e357e4e3484d56de6e74f1c71bb4f759.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 195 боевиков ВСУ

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 195 боевиков в зоне действий "Севера"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 195 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Павловка, Писаревка, Мирополье и Пролетарское Сумской области.
На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", три радиолокационные станции RADA производства Израиля, станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и восемь складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в районе Купянска
Вчера, 12:21
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Спецоперация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала