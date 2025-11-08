Рейтинг@Mail.ru
В Сербии задержали снайперов, упомянутых Вучичем
08.11.2025
14:17 08.11.2025
В Сербии задержали снайперов, упомянутых Вучичем
В Сербии задержали снайперов, упомянутых Вучичем - РИА Новости, 08.11.2025
В Сербии задержали снайперов, упомянутых Вучичем
Полиция и Агентство безопасности и информации Сербии (БИА, контрразведка) задержали несколько человек, которые связаны с делом о приезжих снайперах, которых... РИА Новости, 08.11.2025
в мире
сербия
белград (город)
александр вучич
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052612235_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_8c0f1ca650e366723feb5eff4f5eeae2.jpg
1920
1920
true
в мире, сербия, белград (город), александр вучич
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич
В Сербии задержали снайперов, упомянутых Вучичем

В Сербии задержали связанных с делом о приезжих снайперах на протестах

Протесты в Белграде, Сербия
Протесты в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Протесты в Белграде, Сербия. Архивное фото
БЕЛГРАД, 8 ноя – РИА Новости. Полиция и Агентство безопасности и информации Сербии (БИА, контрразведка) задержали несколько человек, которые связаны с делом о приезжих снайперах, которых упоминал президент Сербии Александр Вучич, сообщила пресс-служба сербского МВД.
Вучич 4 ноября на фоне протестов в связи с годовщиной обрушения на вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года и гибели 16 человек, заявил, что правоохранительные органы три дня ведут поиск двух приезжих снайперов в Белграде. По его словам правоохранителям известны их цели и источник финансирования.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Жители Сербии несут цветы к месту трагедии в Нови-Саде
1 ноября, 19:05
"В рамках совместных действий МВД и БИА в нескольких местах: в Белграде, Зворнике, Баня-Луке задержаны несколько лиц, которые связаны с делом, известным как "приезжие снайперы". Компетентные органы продолжают интенсивную работу над выяснением обстоятельств по делу", - говорится в кратком сообщении.
Массовое издание Kurir со ссылкой на источники пишет, что в рамках операции в Зворнике с ложными документами был задержан связанный с черногорскими мафиозными кланами Дарко Дулович, который в 2018 году проходил по делу о мафиозной ликвидации в Белграде с помощью взрывчатки и в 2022 году был задержан в связи с другими убийствами в рамках борьбы "кавачского" и "шкалярского" кланов.
Связаны ли эти задержания с протестным движением в Сербии, не сообщается.
Протесты студентов и оппозиции начались в 2024 году в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа этого года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
Прокуратура Сербии обвинила Вучича в превышении полномочий
5 ноября, 13:52
Прокуратура Сербии обвинила Вучича в превышении полномочий
5 ноября, 13:52
 
