В Саратове открыли горячую линию после атаки БПЛА

САРАТОВ, 8 ноя - РИА Новости. Работа штаба и горячей линии организована в Саратове для жителей пострадавшего в результате атаки беспилотников ВСУ дома, чиновники проводят поквартирный обход для оценки ущерба, сообщил глава города Михаил Исаев.

По словам мэра, средства на восстановление будут выделены из регионального бюджета, владельцам поврежденных автомобилей также окажут помощь после оценки ущерба.