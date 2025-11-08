Рейтинг@Mail.ru
В Саратове открыли горячую линию после атаки БПЛА - РИА Новости, 08.11.2025
10:09 08.11.2025
В Саратове открыли горячую линию после атаки БПЛА
В Саратове открыли горячую линию после атаки БПЛА
происшествия
РИА Новости
2025
Новости
РИА Новости
саратов, саратовская область, михаил исаев, роман бусаргин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Саратов, Саратовская область, Михаил Исаев, Роман Бусаргин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
САРАТОВ, 8 ноя - РИА Новости. Работа штаба и горячей линии организована в Саратове для жителей пострадавшего в результате атаки беспилотников ВСУ дома, чиновники проводят поквартирный обход для оценки ущерба, сообщил глава города Михаил Исаев.
"На базе администрации Заводского района по поручению губернатора Романа Бусаргина организована работа штаба, куда жители пострадавшего дома могут обратиться по всем вопросам. Также на базе штаба работает круглосуточная горячая линия. Телефон: +79521900787. Районной администрацией уже проводится обход квартир вместе с профильными специалистами, чтобы оценить ущерб и в ближайшее время организовать работу по замене разбитых окон", - написал Исаев в своем Telegram-канале.
По словам мэра, средства на восстановление будут выделены из регионального бюджета, владельцам поврежденных автомобилей также окажут помощь после оценки ущерба.
Ранее губернатор сообщал, что в результате атаки БПЛА был поврежден один многоквартирный жилой дом, в квартирах выбиты окна. Два человека получили травмы средней степени тяжести, их госпитализировали. Угроза атаки БПЛА была объявлена в Саратовской области в 3.21 мск и снята в 8.12 мск. По данным минобороны РФ, над территорией региона за ночь было сбито три беспилотника самолетного типа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
