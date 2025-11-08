Два человека госпитализированы после атаки БПЛА на Саратов

САРАТОВ, 8 ноя - РИА Новости. Два человека пострадали в результате атаки БПЛА в Саратове, поврежден один многоквартирный жилой дом и автомобили, на месте ЧП работают экстренные службы, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По данным губернатора, также повреждены припаркованные автомобили, их владельцам окажут материальную помощь после оценки ущерба. В ближайшее время городским властям поручено организовать работу штаба, куда жители смогут обратиться по всем вопросам.