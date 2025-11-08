Рейтинг@Mail.ru
Два человека госпитализированы после атаки БПЛА на Саратов
09:22 08.11.2025 (обновлено: 10:02 08.11.2025)
Два человека госпитализированы после атаки БПЛА на Саратов
Два человека госпитализированы после атаки БПЛА на Саратов

При атаке БПЛА на Саратов пострадали два человека, повреждены дом и автомобили

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramПоследствия атаки БПЛА со стороны ВСУ в Саратове
САРАТОВ, 8 ноя - РИА Новости. Два человека пострадали в результате атаки БПЛА в Саратове, поврежден один многоквартирный жилой дом и автомобили, на месте ЧП работают экстренные службы, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
"Поврежден один многоквартирный жилой дом - в части квартир выбиты окна. Районная администрация уже начала обход со специалистами, чтобы оценить ущерб и решить вопрос по замене поврежденных конструкций. Средства на восстановление будут выделены из регионального бюджета. Механизм на такие случаи полностью отработан. Два человека получили травмы средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь в стационаре", - уточнил глава региона в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, также повреждены припаркованные автомобили, их владельцам окажут материальную помощь после оценки ущерба. В ближайшее время городским властям поручено организовать работу штаба, куда жители смогут обратиться по всем вопросам.
Угроза атаки БПЛА была объявлена в Саратовской области в 03.21 мск и снята в 8.12 мск. По данным минобороны РФ, над территорией региона за ночь было сбито три беспилотника самолетного типа.
