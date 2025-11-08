Рейтинг@Mail.ru
Словакия не поддержит идею ЕС использовать активы России - РИА Новости, 08.11.2025
15:47 08.11.2025 (обновлено: 16:47 08.11.2025)
Словакия не поддержит идею ЕС использовать активы России
Словакия не поддержит идею ЕС использовать активы России
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что пока он занимает пост главы правительства республика не поддержит идею Европейского союза использовать активы... РИА Новости, 08.11.2025
в мире, россия, украина, словакия, роберт фицо, сергей лавров, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Сергей Лавров, Евросоюз, Санкции в отношении России
Словакия не поддержит идею ЕС использовать активы России

© Getty Images / Janos KummerПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что пока он занимает пост главы правительства республика не поддержит идею Европейского союза использовать активы России для покрытия военных расходов Украины.
"Словакия, пока я буду председателем правительства, не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых механизмах, цель которых была бы конфискация замороженных активов и их использование в качестве военных расходов на Украине", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу.
В конце октября Фицо заявил, что план Европейского союза по использованию активов РФ для Украины может провалиться, поскольку ему сопутствуют серьезные риски, среди которых ответные меры РФ, нарушение международного права и иски с российской стороны.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Еврокомиссия провалила переговоры с Бельгией по российским активам
В миреРоссияУкраинаСловакияРоберт ФицоСергей ЛавровЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
