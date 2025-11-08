https://ria.ru/20251108/samolet-2053711917.html
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения - РИА Новости, 08.11.2025
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. РИА Новости, 08.11.2025
геленджик
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения
В Геленджике ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов