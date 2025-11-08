https://ria.ru/20251108/samolet-2053605281.html
NBC: в США приостановили эксплуатацию самолетов MD-11 после крушения
NBC: в США приостановили эксплуатацию самолетов MD-11 после крушения
NBC: в США приостановили эксплуатацию самолетов MD-11 после крушения
Компания UPS приостановила эксплуатацию грузовых самолётов MD-11, в результате крушения одного из которых в американском штате Кентукки ранее погибли по меньшей РИА Новости, 08.11.2025
NBC: в США приостановили эксплуатацию самолетов MD-11 после крушения
NBC: UPS приостановила эксплуатацию самолетов MD-11 после крушения в Кентукки