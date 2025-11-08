Рейтинг@Mail.ru
NBC: в США приостановили эксплуатацию самолетов MD-11 после крушения
08:57 08.11.2025
NBC: в США приостановили эксплуатацию самолетов MD-11 после крушения
NBC: в США приостановили эксплуатацию самолетов MD-11 после крушения - РИА Новости, 08.11.2025
NBC: в США приостановили эксплуатацию самолетов MD-11 после крушения
Компания UPS приостановила эксплуатацию грузовых самолётов MD-11, в результате крушения одного из которых в американском штате Кентукки ранее погибли по меньшей РИА Новости, 08.11.2025
NBC: в США приостановили эксплуатацию самолетов MD-11 после крушения

NBC: UPS приостановила эксплуатацию самолетов MD-11 после крушения в Кентукки

Пожарные на месте крушения самолета в международном аэропорту имени Мухаммеда Али в Луисвилле, штат Кентукки, США
Пожарные на месте крушения самолета в международном аэропорту имени Мухаммеда Али в Луисвилле, штат Кентукки, США - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Jon Cherry
Пожарные на месте крушения самолета в международном аэропорту имени Мухаммеда Али в Луисвилле, штат Кентукки, США
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Компания UPS приостановила эксплуатацию грузовых самолётов MD-11, в результате крушения одного из которых в американском штате Кентукки ранее погибли по меньшей мере 14 человек, сообщает телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники.
"Компания UPS приостановила эксплуатацию самолётов McDonnell Douglas MD-11, один из которых потерпел крушение во вторник в (городе – ред.) Луисвилле, штат Кентукки, что повлекло за собой человеческие жертвы", - говорится в сообщении телеканала.
Авиакатастрофа с участием грузового самолета MD-11 произошла в среду. В Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) сообщали РИА Новости, что воздушное судно потерпело крушение после вылета из аэропорта Луисвилла. На текущий момент известно о 14 погибших в результате катастрофы.
Компания UPS, которой принадлежал разбившийся самолет, ранее сообщила РИА Новости, что на борту самолета было три члена экипажа.
Кадры крушения самолета в Кентукки - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Момент крушения самолета в Кентукки сняли на видео
5 ноября, 11:46
 
