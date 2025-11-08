Рейтинг@Mail.ru
Саммит Россия-США в Будапеште остается на повестке дня, заявил Орбан - РИА Новости, 08.11.2025
00:21 08.11.2025
Саммит Россия-США в Будапеште остается на повестке дня, заявил Орбан
Саммит РФ-США в Будапеште остается на повестке дня, точной даты нет, но он состоится, когда будут выполнены условия, заявил венгерский премьер Виктор Орбан
в мире
россия
будапешт
сша
виктор орбан
дональд трамп
россия
будапешт
сша
в мире, россия, будапешт, сша, виктор орбан, дональд трамп
В мире, Россия, Будапешт, США, Виктор Орбан, Дональд Трамп
Саммит Россия-США в Будапеште остается на повестке дня, заявил Орбан

Орбан: саммит РФ-США в Будапеште остается на повестке дня

ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Саммит РФ-США в Будапеште остается на повестке дня, точной даты нет, но он состоится, когда будут выполнены условия, заявил венгерский премьер Виктор Орбан после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
"Будапештский саммит на повестке дня. Когда сложатся условия - а точной даты пока никто не знает, - эта встреча состоится в Будапеште", - заявил Орбан на пресс-конференции, трансляция велась на его YouTube-канале.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Трамп объяснил, почему не состоялся его саммит с Путиным
