Саммит Россия-США в Будапеште остается на повестке дня, заявил Орбан

ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Саммит РФ-США в Будапеште остается на повестке дня, точной даты нет, но он состоится, когда будут выполнены условия, заявил венгерский премьер Виктор Орбан после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.