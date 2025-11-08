Рейтинг@Mail.ru
22:29 08.11.2025 (обновлено: 22:58 08.11.2025)
"Уничтожить Россию". На Западе набросились на Рютте
"Уничтожить Россию". На Западе набросились на Рютте
2025-11-08T22:29:00+03:00
2025-11-08T22:58:00+03:00
в мире
россия
москва
бельгия
марк рютте
тео франкен
александр грушко
нато
в мире, россия, москва, бельгия, марк рютте, тео франкен, александр грушко, нато
В мире, Россия, Москва, Бельгия, Марк Рютте, Тео Франкен, Александр Грушко, НАТО
"Уничтожить Россию". На Западе набросились на Рютте

Мема: Рютте обеспокоен ядерной риторикой России, но продолжает ей угрожать

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте озабочен "ядерной риторикой" России, при этом он продолжает наращивать силы альянса в Европе и спонсировать Украину, заметил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Рютте, видимо, обеспокоен ядерной риторикой Москвы <…>. Похоже на то, что он забыл отчитать Министерство обороны Бельгии, заявившее, что якобы может уничтожить Россию ядерным оружием. Россия ведет экзистенциальную войну, и мы должны это понимать", — написал он.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
"Зрелищное возмездие": журналист ответил Каллас на выпад в адрес России
Вчера, 21:49
Политик подчеркнул, что если генсек НАТО "действительно обеспокоен ядерной войной", то Североатлантическому альянсу следует прекратить расширяться и поставлять вооружения на Украину.
Рютте в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что НАТО в будущем намерена сильнее подчеркивать собственный ядерный потенциал для более убедительного сдерживания противников. По мнению генсека альянса, Россия якобы использует "опасную и безрассудную ядерную риторику" и в этой связи жители Запада "должны знать, что нет причин для паники, потому что НАТО обладает мощным ядерным сдерживающим потенциалом, который служит сохранению мира".
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
"Взбесить Россию": в США выступили с жестким предупреждением Европе
Вчера, 19:25
В октябре посольство России в Бельгии отреагировало на заявления министра обороны Бельгии Тео Франкена в интервью газете Morgen, где он пригрозил "стереть Москву с карты мира". Дипмиссия сочла эти высказывания совершенно ненормальными, представляющими угрозу для будущего всего континента и способными ввергнуть его в новую войну.
Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, комментируя заявление Франкена, подчеркнул, что страны Западной Европы наслаждаются атмосферой военного психоза и готовятся к конфликту с Россией.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не бряцает ядерным оружием, это политика ядерного сдерживания.
Вид на порт в центре Хельсинки, Финляндия - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
"Где мое убежище?" СМИ сообщили о панике в Финляндии из-за России
Вчера, 16:43
 
