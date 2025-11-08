МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте озабочен "ядерной риторикой" России, при этом он продолжает наращивать силы альянса в Европе и спонсировать Украину, заметил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
Рютте в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что НАТО в будущем намерена сильнее подчеркивать собственный ядерный потенциал для более убедительного сдерживания противников. По мнению генсека альянса, Россия якобы использует "опасную и безрассудную ядерную риторику" и в этой связи жители Запада "должны знать, что нет причин для паники, потому что НАТО обладает мощным ядерным сдерживающим потенциалом, который служит сохранению мира".
В октябре посольство России в Бельгии отреагировало на заявления министра обороны Бельгии Тео Франкена в интервью газете Morgen, где он пригрозил "стереть Москву с карты мира". Дипмиссия сочла эти высказывания совершенно ненормальными, представляющими угрозу для будущего всего континента и способными ввергнуть его в новую войну.
Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, комментируя заявление Франкена, подчеркнул, что страны Западной Европы наслаждаются атмосферой военного психоза и готовятся к конфликту с Россией.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не бряцает ядерным оружием, это политика ядерного сдерживания.