На Запорожской АЭС рассказали о восстановлении энергоснабжения

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Возобновление энергоснабжения Запорожской АЭС за счет двух работающих линий электропередачи создает необходимый резерв и повышает надежность внешнего энергоснабжения, сообщает пресс-служба станции в своем Telegram-канале.
В субботу была восстановлена работа линия энергоснабжения "Ферросплавная-1", она была отключена с 7 мая. Работа второй линии - "Днепровской", которая была отключена в результате обстрелов ВСУ на протяжении 30 суток, была успешно возобновлена 23 октября.
Теперь внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС осуществляется по двум линиям.
"Наличие двух работающих линий электропередачи создает необходимый резерв и существенно повышает надежность внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС, что является ключевым фактором для обеспечения безопасной эксплуатации станции наряду с прекращением обстрелов киевским режимом", - говорится в сообщении.