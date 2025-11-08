Рейтинг@Mail.ru
На Запорожской АЭС рассказали о восстановлении энергоснабжения - РИА Новости, 08.11.2025
20:21 08.11.2025
На Запорожской АЭС рассказали о восстановлении энергоснабжения
На Запорожской АЭС рассказали о восстановлении энергоснабжения
Возобновление энергоснабжения Запорожской АЭС за счет двух работающих линий электропередачи создает необходимый резерв и повышает надежность внешнего... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T20:21:00+03:00
2025-11-08T20:21:00+03:00
https://ria.ru/20251107/grossi-2053523890.html
в мире, запорожская аэс, вооруженные силы украины
В мире, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
На Запорожской АЭС рассказали о восстановлении энергоснабжения

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Возобновление энергоснабжения Запорожской АЭС за счет двух работающих линий электропередачи создает необходимый резерв и повышает надежность внешнего энергоснабжения, сообщает пресс-служба станции в своем Telegram-канале.
В субботу была восстановлена работа линия энергоснабжения "Ферросплавная-1", она была отключена с 7 мая. Работа второй линии - "Днепровской", которая была отключена в результате обстрелов ВСУ на протяжении 30 суток, была успешно возобновлена 23 октября.
Теперь внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС осуществляется по двум линиям.
"Наличие двух работающих линий электропередачи создает необходимый резерв и существенно повышает надежность внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС, что является ключевым фактором для обеспечения безопасной эксплуатации станции наряду с прекращением обстрелов киевским режимом", - говорится в сообщении.
Стела Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Гросси назвал ситуацию с безопасностью и защитой на ЗАЭС нестабильной
7 ноября, 18:16
 
В миреЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
