На Запорожской АЭС рассказали о восстановлении энергоснабжения

"Наличие двух работающих линий электропередачи создает необходимый резерв и существенно повышает надежность внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС, что является ключевым фактором для обеспечения безопасной эксплуатации станции наряду с прекращением обстрелов киевским режимом", - говорится в сообщении.