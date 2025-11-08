Курской области возместили расходы на размещение вынужденных переселенцев

"Выделить … бюджетные ассигнования в размере 139173,3 тысячи рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду возмещение понесенных в 2025 году бюджетом Курской области расходов на размещение и питание указанных граждан и лиц без гражданства в течение необходимого срока в пунктах временного размещения и питания (из расчета за временное размещение - до 913 рублей на человека в сутки, за питание - до 415 рублей на человека в сутки)", - сообщается в документе.