20:14 08.11.2025 (обновлено: 20:24 08.11.2025)
Курской области возместили расходы на размещение вынужденных переселенцев

Курская область получила 139,17 млн руб на питание вынужденно покинувших жилье

© Фото : Официальный сайт Губернатора и Правительства Курской областиЗдание администрации Курской области
© Фото : Официальный сайт Губернатора и Правительства Курской области
Здание администрации Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Правительство РФ выделило Курской области 139,17 миллиона рублей на возмещение расходов, связанных с размещением в ПВР и питанием лиц, вынужденно покинувших свое жилье, соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано в субботу.
Мишустин распорядился выделить в 2025 году МЧС России средства для предоставления бюджету Курской области в целях возмещения понесенных расходов на размещение и питание граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов РФ, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания на территории Курской области.
"Выделить … бюджетные ассигнования в размере 139173,3 тысячи рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду возмещение понесенных в 2025 году бюджетом Курской области расходов на размещение и питание указанных граждан и лиц без гражданства в течение необходимого срока в пунктах временного размещения и питания (из расчета за временное размещение - до 913 рублей на человека в сутки, за питание - до 415 рублей на человека в сутки)", - сообщается в документе.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
"Первый пошел": Хинштейн прокомментировал дело о курских фортификациях
1 ноября, 16:50
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаМихаил МишустинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
