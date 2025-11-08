Рейтинг@Mail.ru
"Взбесить Россию": в США выступили с жестким предупреждением Европе
19:25 08.11.2025
"Взбесить Россию": в США выступили с жестким предупреждением Европе
"Взбесить Россию": в США выступили с жестким предупреждением Европе
Воинственные заявления европейских лидеров не смогут остановить Россию, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive. РИА Новости, 08.11.2025
"Взбесить Россию": в США выступили с жестким предупреждением Европе

Дэвис: европейцы могут продолжать пытаться разозлить РФ, но ее это не остановит

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Воинственные заявления европейских лидеров не смогут остановить Россию, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Все ведущие европейские страны продолжают использовать военный нарратив. <…> Они могут и дальше пытаться взбесить Россию, но ее это не остановит", — предупредил он.
Эксперт также подчеркнул, что Западу стоит обратить внимание на системы вооружения России, чтобы осознать реальную ситуацию в зоне СВО.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
