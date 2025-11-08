https://ria.ru/20251108/rossiya-2053704250.html
"Взбесить Россию": в США выступили с жестким предупреждением Европе
"Взбесить Россию": в США выступили с жестким предупреждением Европе - РИА Новости, 08.11.2025
"Взбесить Россию": в США выступили с жестким предупреждением Европе
Воинственные заявления европейских лидеров не смогут остановить Россию, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T19:25:00+03:00
2025-11-08T19:25:00+03:00
2025-11-08T19:25:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
дэниел дэвис
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151583/95/1515839569_0:75:3086:1811_1920x0_80_0_0_da8a7f3bbfd45a10cb60a014a5cff977.jpg
https://ria.ru/20251108/finlyandiya-2053680643.html
https://ria.ru/20251108/norvegiya-2053692651.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151583/95/1515839569_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_4941feb560d4b20e7a5aab44f3a52973.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, москва, дэниел дэвис, нато, евросоюз
В мире, Россия, США, Москва, Дэниел Дэвис, НАТО, Евросоюз
"Взбесить Россию": в США выступили с жестким предупреждением Европе
Дэвис: европейцы могут продолжать пытаться разозлить РФ, но ее это не остановит