Россияне совершили максимальное с 2021 года количество поездок в Турцию - РИА Новости, 08.11.2025
Туризм
Туризм
 
07:04 08.11.2025
Россияне совершили максимальное с 2021 года количество поездок в Турцию
Россияне совершили максимальное с 2021 года количество поездок в Турцию - РИА Новости, 08.11.2025
Россияне совершили максимальное с 2021 года количество поездок в Турцию
Россияне в июле-сентябре текущего года совершили 2,7 миллиона поездок в Турцию - максимум с третьего квартала 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 08.11.2025
туризм
турция
россия
турция
россия
Новости
турция, россия
Туризм, Турция, Россия
Россияне совершили максимальное с 2021 года количество поездок в Турцию

Россияне в июле-сентябре совершили 2,7 миллиона поездок в Турцию

Пассажиры регистрируются на рейс в международном аэропорту Антальи в Турции
Пассажиры регистрируются на рейс в международном аэропорту Антальи в Турции - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Пассажиры регистрируются на рейс в международном аэропорту Антальи в Турции. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россияне в июле-сентябре текущего года совершили 2,7 миллиона поездок в Турцию - максимум с третьего квартала 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Количество поездок в Турцию из России в годовом выражении увеличилось на 6,4%, составив 2,7 миллиона. Это стало максимальным значением с третьего квартала 2021 года, когда турпоток достигал 2,8 миллиона.
За девять месяцев текущего года в Турцию из РФ выехало 5,3 миллиона человек. Более популярной эта страна была у российских граждан лишь до коронавируса, когда за три квартала 2019 года ее посетило 5,9 миллиона человек.
Паром Трабзон - Сочи
Пассажиры первого за 14 лет парома из Турции в Сочи рассказали о поездке
6 ноября, 01:03
 
ТуризмТурцияРоссия
 
 
