Россияне совершили максимальное с 2021 года количество поездок в Турцию

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россияне в июле-сентябре текущего года совершили 2,7 миллиона поездок в Турцию - максимум с третьего квартала 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

За девять месяцев текущего года в Турцию из РФ выехало 5,3 миллиона человек. Более популярной эта страна была у российских граждан лишь до коронавируса, когда за три квартала 2019 года ее посетило 5,9 миллиона человек.