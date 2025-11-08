https://ria.ru/20251108/rossijane-2053598378.html
Россияне совершили максимальное с 2021 года количество поездок в Турцию
Россияне совершили максимальное с 2021 года количество поездок в Турцию - РИА Новости, 08.11.2025
Россияне совершили максимальное с 2021 года количество поездок в Турцию
Россияне в июле-сентябре текущего года совершили 2,7 миллиона поездок в Турцию - максимум с третьего квартала 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T07:04:00+03:00
2025-11-08T07:04:00+03:00
2025-11-08T07:04:00+03:00
туризм
турция
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757107047_0:338:3040:2048_1920x0_80_0_0_cde0a42305a3861197f026686ded4226.jpg
https://ria.ru/20251106/parom-2053085954.html
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757107047_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_4a40dd5aa36999e5ef42539612a34368.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия
Россияне совершили максимальное с 2021 года количество поездок в Турцию
Россияне в июле-сентябре совершили 2,7 миллиона поездок в Турцию
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россияне в июле-сентябре текущего года совершили 2,7 миллиона поездок в Турцию - максимум с третьего квартала 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Количество поездок в Турцию
из России
в годовом выражении увеличилось на 6,4%, составив 2,7 миллиона. Это стало максимальным значением с третьего квартала 2021 года, когда турпоток достигал 2,8 миллиона.
За девять месяцев текущего года в Турцию из РФ выехало 5,3 миллиона человек. Более популярной эта страна была у российских граждан лишь до коронавируса, когда за три квартала 2019 года ее посетило 5,9 миллиона человек.