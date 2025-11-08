Рейтинг@Mail.ru
Росреестр назвал города России с названием из двух слов - РИА Новости, 08.11.2025
05:18 08.11.2025
Росреестр назвал города России с названием из двух слов
Росреестр назвал города России с названием из двух слов
Сорок четыре города, название которых состоит из двух слов и пишется через дефис, насчитывается в России, сообщили РИА Новости в Росреестре, ссылаясь на данные... РИА Новости, 08.11.2025
общество
россия
ак-довурак
республика тыва
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
россия
ак-довурак
республика тыва
общество, россия, ак-довурак, республика тыва, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Общество, Россия, Ак-Довурак, Республика Тыва, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Росреестр назвал города России с названием из двух слов

Росреестр: в России насчитывается 44 города с названием из двух слов

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Сорок четыре города, название которых состоит из двух слов и пишется через дефис, насчитывается в России, сообщили РИА Новости в Росреестре, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий.
Оператором Государственного каталога географических названий является Роскадастр.
"Всего на территории Российской Федерации 44 города, которые пишутся в два слова через дефис", - говорится в сообщении.
Среди них Ак-Довурак (Тыва), Анжеро-Судженск (Кемеровская область), Ачхой-Мартан (Чеченская Республика), Гусь-Хрустальный (Владимирская область), Лосино-Петровский (Московская область) и ряд других городов.
ОбществоРоссияАк-ДовуракРеспублика ТываФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
 
 
