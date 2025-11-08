https://ria.ru/20251108/rosreestr-2053595077.html
Росреестр назвал города России с названием из двух слов
Росреестр назвал города России с названием из двух слов - РИА Новости, 08.11.2025
Росреестр назвал города России с названием из двух слов
Сорок четыре города, название которых состоит из двух слов и пишется через дефис, насчитывается в России, сообщили РИА Новости в Росреестре, ссылаясь на данные... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T05:18:00+03:00
2025-11-08T05:18:00+03:00
2025-11-08T05:18:00+03:00
общество
россия
ак-довурак
республика тыва
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996421933_0:0:3039:1710_1920x0_80_0_0_1f027ed617c8487a4920398d4960d37e.jpg
https://ria.ru/20251101/slovo-2052237299.html
россия
ак-довурак
республика тыва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996421933_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_649eb4c2aade47ab763b39cc5ac9722d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ак-довурак, республика тыва, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Общество, Россия, Ак-Довурак, Республика Тыва, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Росреестр назвал города России с названием из двух слов
Росреестр: в России насчитывается 44 города с названием из двух слов